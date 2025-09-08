'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं...', धमकी से नहीं डरा भारत तो ट्रंप ने अचानक क्यों बदले सुर?

Donald Trump on Tariff: डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को लेकर तीखे बयान दे रहे थे लेकिन अचानक उनके भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सुर बदल गए हैं. चलिए जानते हैं कि इसपर विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
Donald Trump: रूस से तेल खरीदने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में 25 फीसद अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है. हालांकि उन्हें अपने इस फैसले की वजह से दुनियाभर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है. जिसके बाद भारत को लेकर ट्रंप का रवैया थोड़ा नर्म हुआ, इसको लेकर जब पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फैबियन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत पर टैरिफ बढ़ाने के बदले में जो ट्रंप चाहते थे उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली है.
केपी फैबियन ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह एहसास होने लगा है कि भारत के साथ उनकी आक्रामक व्यापार रणनीति उनके जरिए सोचे गए नतीजे नहीं दे रही है. फैबियन ने आगे कहा किअमेरिका के जरिए लगाए गए टैरिफ की कोई मजबूत बुनियाद नहीं है और ट्रम्प की धारणाओं में भारत के संकल्प को कम करके आंका गया है.
ट्रंप ने हाल ही में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नर्म रवैया अपनाते हुए कहा,'मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा. वो एक महान प्रधानमंत्री हैं लेकिन अभी जो वो कर रहे हैं वह मुझे पसंद नहीं है.फिर भी भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत खास है. इसमें चिंता की कोई बात नहीं। कभी-कभी ऐसे मौके आ जाते हैं.' जवाब में पीएम मोदी ने ट्वीट करते कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की भावनाओं की कद्र करते हैं और भारत-अमेरिका की साझेदारी को 'सकारात्मक और भविष्य की तरफ देखने वाली व्यापक रणनीतिक साझेदारी बताया.'
इसको लेकर फैबियन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के ट्वीट का दोस्ताना ढंग से जवाब दिया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद जल्द खत्म हो जाएगा. उन्होंने इसे 'ट्रिपल टी – Trumped-up Trump Tariff' कहा. "Trumped-up" का मतलब है बिना आधार के. फेबियन ने कहा कि अब राष्ट्रपति ट्रंप को भी समझ आने लगा है कि भारत उनकी धमकियों से झुकने वाला नहीं है. उन्होंने कहा,'भारत भारत है. यह एक सभ्यताओं वाला देश है. भारत किसी का अनुयायी नहीं बन सकता. भारत सबके साथ दोस्ती और व्यापार करना चाहता है लेकिन किसी से आदेश नहीं ले सकता.'
