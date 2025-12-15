कौन हैं नए CIC राज कुमार गोयल? जिनके नाम पर समहत हुए PM मोदी और राहुल गांधी

Chief Information Commissioner: 1990 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राज कुमार गोयल ने अपने 30 साल से ज्यादा के कार्यकाल में उन्होंने न्याय और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदभार संभाले हैं. इस दौरान उन्होंने कानून, प्रशासनिक और आंतरिक सुरक्षा मामलों में काफी अनुभव हासिल किया है.
Former IAS officer Raj Kumar Goyal: पूर्व आईएएस अधिकारी राज कुमार गोयल ने सोमवार को भारत के अगले मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर शपथ ली है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड राज कुमार गोयल को सीआईसी के रूप में शपथ दिलाई है. गोयल के नाम की सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन सदस्यीय समिति के आगे की थी, जिसमें लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे. राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान सीआईसी राजकुमार गोयल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई.
PM ने की सिफारिश
इस मौके पर उप-राष्ट्रपति सी.पी राधाकृष्णन और कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अलावा कई राजनीतिक हस्तियां और अधिकारी भी मौजूद रहे. राज कुमार गोयल से पहले हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर रहे, वह सितंबर 2025 में रिटायर्ड हो गए थे. जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बैठक के दौरान 8 सूचना आयुक्तों के नाम की सिफारिश की थी.
कौन हैं राज कुमार गोयल ?
मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले राज कुमार गोयल के पास सार्वजनिक सेवाओं में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है. 1990 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राज कुमार गोयल ने अपने 30 साल से ज्यादा के कार्यकाल में उन्होंने न्याय और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदभार संभाले हैं. इस दौरान उन्होंने कानून, प्रशासनिक और आंतरिक सुरक्षा मामलों में काफी अनुभव हासिल किया है. इसके अलावा उन्होंने कानून और न्याय मंत्रालय में न्याय विभाग के सचिव के तौर पर काम किया है. राज कुमार गोयल 31 अगस्त को न्याय विभाग सचिव पद से वह रिटायर हुए थे.
कौन होता है सूचना आयुक्त?
मुख्य सूचना आयुक्त वह जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय होता है जो आरटीआई अधिनियम के तहत जनता की तरफ से की गई अपील और शिकायतों की सुनवाई करता है. इस दौरान वह सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं. सूचना आयोग में ज्यादा से ज्यादा 10 आयुक्त हो सकते हैं और इसका नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करता है.
