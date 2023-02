हरभजन सिंह ने शेयर किया लड़की की बेरहमी से पिटाई का वीडियो, जानें क्या है इसकी सच्चाई

सोशल मीडिया पर एक लड़की की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं, लोगों का कहना है कि ये दलित लड़की है जिसे लोगों ने इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने नदी के पानी को अपवित्र किया था. वीडियो में भी लड़की नदी के किनारे कुछ लोगों से घिरी नजर आ रही है. इस वीडियो को पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी शेयर किया है और कार्रवाई की मांग की है.

लड़की पर कुछ लोग डंडे और लात-घूसे से पीटते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में लड़की चीखती-चिल्लाती रहती है और आस-पास खड़े लोग तमाशबीन बने खड़े रहते हैं. पीटने वाले लोग उसके बाल पकड़कर घसीटते हैं. वो उठकर बचने के लिए भागती है लेकिन पीटने वाले उसे पकड़ लेते हैं और भागने में विफल हो जाती है.

This is not done. Strict action should be taken towards these people .. such a shame .. https://t.co/HaASXkcq2T

