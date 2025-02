चप्पल पहने बीच में खड़े शख्स को पहचानते हैं? महाकुंभ स्नान के बाद वायरल हुई तस्वीर

Mahakumbh 2025: महाकुंभ में स्नान करने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है. लोग पैदल त्रिवेणी संगम की तरफ जा रहे हैं. कुछ स्नान करके वापस आ रहे हैं. इन सब के बीच एक शख्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. पैर में हवाई चप्पल पहन कर ये साधारण सा दिखने वाले इंसान भी करोड़ों श्रद्धालाओं की तरह संगम में स्नान करने के लिए हजारों कीमी की यात्रा कर प्रयागराज पहुंचे हैं.



ऐसे में, सवाल उठता है कि करोड़ों श्रद्धालाओं के बीच इसकी ही तस्वीर क्यों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है? दरअसल, हम जिस शख्स की बात कर रहें हैं वो कोई और नहीं, बल्कि महान साइंटिस्ट और पूर्व ISRO चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ हैं.

डॉक्टर एस. सोमनाथ की उपल्बधियां

डॉक्टर एस. सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो ने कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों का सफल नेतृत्व किया है. इनमें चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग और आदित्य-एल1 मिशन के तहत सूर्य की ओर भारत की पहली अंतरिक्ष यात्रा शामिल है. इन उपलब्धियों ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में एक प्रमुख स्थान दिलाया है.

पूर्व ISRO चीफ ने सोशल मीडिया हैंडल X ( पूर्व में ट्विटर ) पर इस यात्रा की अपनी दो तस्वीरें साझा कीं. वे पहली तस्वीर में संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में कई साधुओं के साथ ट्रैक सूट में नजर आ रहे हैं. उन्होंने लिखा, 'महाकुंभ मानवता की ब्रह्मांड से जुड़ने और अमृत, जीवन के अमृत रस की खोज का एक अद्भुत अनुभव रहा. साधुओं की संगति में त्रिवेणी संगम में स्नान करना मेरे लिए एक आनंदमय और दिव्य अनुभव था.'

Maha Kumbh was experienced as the humanity’s search for the connection to the universe and have the ‘Amrut’, the nectar of life. I had a blissful snan at the Triveni Sangam in the company of Sadhus.#SomanathSpeak pic.twitter.com/U7lzaGRIU5

— Dr. S Somanath (@s_ssnath) February 18, 2025