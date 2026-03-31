आम आदमी की उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?

Former SC Justice: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभय एस ओक ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है. इस देश के आम नागरिकों को कानूनी व्यवस्था से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन न्यायपालिका सभी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई. जस्टिस ओक ने यहां तक कहा कि न्यायपालिका से जुड़े लोग अक्सर अपनी ही तारीफ करते रहते हैं लेकिन वो उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि एक आम आदमी का कोर्ट -कचहरी में क्या अनुभव रहता है.

आगे कहा कि कोशिश यह होनी चाहिए कि न्यायपालिका की तारीफ आम आदमी करें. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में लोगों के विश्वास होने की बात जजों और वकीलों के जरिए नहीं, इस सिस्टम के बाहर मौजूद लोगों के जरिए आनी चाहिए.

लोगों को जल्द न्याय मिलना जरूरी

जस्टिस ओक पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) की ओर से मुंबई में आयोजित 45 वें जे पी नारायण मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे. उन्होंने 1 घंटे ज्यादा के अपने लेक्चर में न्यायपालिका की कई संस्थागत खामियों का हवाला दिया जिसके चलते लोग न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं. जस्टिस ओक ने कहा कि संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है लेकिन जब तक अदालतें तेजी से न्याय नहीं करेगी तब तक यह वायदा पूरा नहीं होगा.

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सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर फैसला नहीं लेती

जस्टिस ओक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जजों की नियुक्ति के लिए भेजे गए नामों को सरकार की ओर से जल्द मंजूरी न देना अपने आप में बड़ी दिक्कत है. कई केस में तो कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों को महीनों तक मंजूरी नहीं दी जाती. काबिल लोगों को साल भर से भी ज्यादा इतंजार करना पड़ता है. जिससे ऐसे लोगों के करियर और उनकी निजता पर गलत असर पड़ता है.

उन्होंने कर्नाटक की एक वकील का हवाला दिया जिसका नाम की सिफारिश कॉलेजियम की ओर से जज के रूप में नियुक्ति के लिए भेजी गई थी. सरकार की ओर से सिफारिश पर जल्द फैसला नहीं लिया गया और आखिरकार महीनों तक इंतजार करने के बाद उन्होंने अपनी मंजूरी वापस ले ली.

जमानत के लिए SC तक इतंजार

जस्टिस ओक ने कहा की जमानत के उपयुक्त मामलों में निचली अदालत से जमानत न मिलाना अपने आप में गंभीर समस्या है. जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के जजों को टारगेट किया जाता है. ऐसी सूरत में जिन आरोपियों को कायदे से मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही जमानत मिल जानी चाहिए थी उन्हें भी जमानत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ता है.