ट्रेन में सिर के पास हैंडबैग रखकर सो गईं पूर्व मंत्री, सुबह उठी तो देखा 40 हजार नकद, सोना और फोन गायब और फिर...

PK Sreemathi robbed on train: केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कन्नूर की पूर्व सांसद पीके श्रीमती को बड़ी हैरान कर देने वाली घटना का सामना करना पड़ा. कोलकाता से बिहार जा रही ट्रेन में सोते हुए उनका हैंडबैग चोरी हो गया. सुबह उठीं तो सिरहाने रखा बैग गायब हो गया. इसमें 40 हजार रुपये कैश, सोने के गहने, मोबाइल फोन और जरूरी कागजात थे. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 24, 2025, 02:24 PM IST
Former Kerala Minister PK Sreemathi robbed on train: केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कन्नूर से पूर्व लोकसभा सदस्य (2014-19) पी.के. श्रीमती को कोलकाता से बिहार ट्रेन से यात्रा करते समय लूट लिया गया. वह ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन (AIDWA) की मीटिंग में शामिल होने के लिए गई थीं. इससे यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे और पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई को लेकर चिंता बढ़ गई है. श्रीमती के अनुसार, यह घटना बुधवार सुबह तब सामने आई जब वह बिहार के समस्तीपुर जाते समय सुबह करीब 5.45 बजे उठीं.

उनका हैंडबैग, जो उन्होंने बताया कि सोते समय उनके सिर के पास रखा था, गायब था. बैग में करीब 40,000 रुपये कैश, सोने के गहने, उनका मोबाइल फोन और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे. उनके कपड़े एक अलग बैग में थे और उन पर कोई असर नहीं पड़ा. श्रीमति ने कहा कि ट्रेन में चढ़ने से पहले वह कोलकाता में दो दिन बिता चुकी थीं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था. उन्हें याद आया कि सुबह-सुबह डिब्बे में कई यात्री उतर गए थे. जब उन्हें पता चला कि बैग गायब है, तो उन्होंने रेलवे स्टाफ को बताने की कोशिश की, लेकिन ट्रैवलिंग टिकट एग्ज़ामिनर (TTE) मौजूद नहीं थे.

उन्होंने एक और रेलवे अधिकारी को बताया, जिसके बाद अलार्म चेन खींची गई, लेकिन तुरंत कोई कार्रवाई नहीं हुई. बाद में एक स्टेशन पर रुकने पर, श्रीमति ने कहा कि उन्होंने पाया कि कुछ और यात्री भी शिकायत कर रहे थे कि उनके बैग गायब हो गए हैं, जिससे लगता है कि यह एक ऑर्गनाइज़्ड चोरी की संभावना है.

हालांकि, उन्होंने पुलिस के शुरुआती जवाब से बहुत नाखुशी जताई, और आरोप लगाया कि अधिकारियों ने ऐसा बर्ताव किया जैसे ज़िम्मेदारी खुद यात्रियों की हो. उन्होंने कहा कि बेपरवाह रवैये और बेसिक सुरक्षा इंतज़ामों की कमी से परेशान होकर, श्रीमति ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के ऑफिस से संपर्क किया और पी. शशि से बात की, जिन्होंने राज्य पुलिस चीफ (DGP) को उनकी चिंता बताने के लिए अलर्ट किया.  इसके बाद, DGP समेत रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स (RPF) के सीनियर अधिकारियों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया. इसके बाद एक लिखित शिकायत दी गई है, और RPF ने भरोसा दिलाया है कि मामले की जांच की जा रही है.
इस घटना ने एक बार फिर लंबी दूरी की ट्रेनों में, खासकर सुबह के समय, सुरक्षा में चूक की बात को सुर्खियों में ला दिया है, और जब यात्री ट्रेन में क्राइम की रिपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा सख़्त सिस्टम की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

PK Sreemathi

