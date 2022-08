Master Degree in Jail: सांसद की हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व माओवादी का कमाल, जेल में रहकर हासिल की तीसरी मास्टर डिग्री

Former Maoist Got Third Masters Degree in Jail: आपने महर्षि वाल्मीकि के बारे में तो पढ़ा ही होगा. महर्षि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे, लूटपाट करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे. एक दिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने यह काम छोड़ दिया औऱ भक्ति के मार्ग पर चल निकले. आगे जाकर उन्होंने रामायण लिखी. महर्षि वाल्मीकि की कहानी त्रेता युग की है, लेकिन कलियुग में भी समय-समय पर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहती हैं. कुछ ऐसी ही कहानी है हैदराबाद के पीबीवी गणेश की. उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तरह रामायण तो नहीं लिखी, लेकिन उनकी तरह अपने जीवन में परिवर्तन जरूर लेकर आए हैं. 54 साल के पीबीवी गणेश ने जेल में रहते हुए अपनी तीसरी मास्टर डिग्री हाल ही में पूरी की है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला.

आजीवन कारावास की काट रहे हैं सजा

54 साल के पीबीवी गणेश को शनिवार को हैदराबाद में डॉ. बीआर आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में उनकी तीसरी मास्टर डिग्री दी गई. इसी के साथ उनके अतीत के किताब के पन्ने भी खुलने लगे. एक समय था जब वह माओवादी थे और उनके हाथों में कलम की जगह हथियार हुआ करते थे. वह गुरिल्ला युद्ध में शामिल थे और ओंगोल में एक सांसद की हत्या के आरोप में उन्हें पकड़ा गया था. इसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. जेल में आने के बाद उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया और जिन हाथों में वो हथियार पकड़ते थे, उनमें उन्होंने कलम पकड़ ली. माओवाद से अब तक का उनका सफर दूसरे कैदियों के लिए मिसाल बन गया है.

1995 में की थी सांसद की हत्या

शनिवार को जब पीबीवी गणेश को यह डिग्री दी जा रही थी, तब वह चेरलापल्ली जेल के उन 14 कैदियों में शामिल थे, जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री हासिल की. गणेश को 1995 में तत्कालीन ओंगोल सांसद मगुंटा सुब्बारामी रेड्डी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जेल में जाकर वह पूरी तरह बदल गए. उन्होंने वहां रहकर मनोविज्ञान में एमएससी की उपाधि ली, इसके बाद समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की.

मनोविज्ञान में डॉक्टरेट करने के सपना

दीक्षांत समारोह में अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए गणेश ने कहा, 'मैं बस अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं. अगर मैं इस साल मुक्त हुआ, तो मैं राजनीति विज्ञान (Political Science) या मनोविज्ञान (Psychology) में डॉक्टरेट की पढ़ाई करूंगा. यही मेरा सपना है. जब गणेश ने सांसद की हत्या की, तब वह सिर्फ 27 साल के थे और फिजिक्स में ग्रेजुएट थे.

एक और कैदी ने खींचा सबका ध्यान

चेरलापल्ली जेल से मास्टर डिग्री हासिल करने वाले एक और कैदी ने सबका ध्यान खींचा. समारोह में गणेश के साथ 38 वर्षीय आमेर मोहम्मद जमाल को भी मास्टर डिग्री मिली. जमाल को भी उम्रकैद की सजा मिली हुई है. जमाल ने बताया कि यह मेरे परिवार के लिए गर्व का दिन है. अगर मेरे पिता जिंदा होते, तो वह बहुत खुश होते. मेरा सपना है कि मैं अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी करूं.

तेजी से बढ़ रहा जेल में पढ़ाई का चलन

इस खास मौके पर प्रोफेसर बीना चिंतलपुरी ने बताया कि यह पहली बार है जब हमने तेलंगाना में जेल के कैदियों को एमएससी (मनोविज्ञान) की पेशकश की है. 2018 में जेल महानिदेशक वीके सिंह ने एक पूरी तरह से संचालित मनोविज्ञान लैब की स्थापना की थी जहां जेल में प्रयोग और शोध किए गए.

