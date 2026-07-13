/स्पेलिंग मिस्टेक पर कान खींचकर लगाई थी छात्र को डपट, पूर्व मंत्री केटी जलील पर बाल अधिकार आयोग का एक्शन

KT Jaleel news: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जलील को कार्यक्रम के दौरान छात्रों को सबके सामने डांटते और कथित तौर पर एक बच्चे का कान नोचते हुए देखा गया था. जिसके बाद राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष के.वी. मनोज कुमार ने वायरल वीडियो के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी. यह घटनाक्रम बीते रविवार को सामने आया, जब पूर्व मंत्री जलील मन्नारक्कड़ नगरपालिका के वार्ड 19, 20 और 22 के छात्रों के लिए आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे.
अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने हिंदी में A+ ग्रेड पाने वाले छात्रों को मंच पर बुलाया और माता-पिता का नाम और पता हिंदी में लिखने को कहा. जब कुछ छात्रों ने छोटी-मोटी गलतियां कीं, तो उन्होंने सबके सामने उन्हें डांटकर सुधार कराया.
एक मामले में, जलील को भीड़ के सामने एक छात्र से यह पूछते हुए सुना गया, 'क्या तुम्हें अपना पता लिखना नहीं आता?' वीडियो में उन्हें एक छात्र को मंच पर बुलाते और गलती बताने के बाद बच्चे का कान पकड़ते या नोचते हुए भी देखा गया, उनके इस कृत्य की सोशस मीडिया पर जमकर आलोचना हुई.
बातचीत के दौरान, जलील ने छात्रों को पढ़ने की आदत डालने और मोबाइल फोन का इस्तेमाल मनोरंजन के बजाय ज्ञान हासिल करने के लिए करने की सलाह दी. विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी सफाई में कहा, 'मेरा मकसद छात्रों को परीक्षा के अंकों से आगे बढ़कर सीखने को महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करना था.'
इस घटना की चारों ओर कड़ी आलोचना हुई. खासकर मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने बाल अधिकार आयोग से जलील के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने की मांग की. फेडरेशन ने आरोप लगाया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से छात्रों का अपमान किया है. फेडरेशन ने ये भी कहा कि छात्रों को सार्वजनिक मंच पर अपमानित करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है.
बाल आयोग के मुताबिक, 'पहली नजर में प्रतीत होता है कि पूर्व मंत्री के व्यवहार से बच्चों को मानसिक परेशानी और सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा हो.' इस मामले में बाल अधिकार आयोग की जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी. बताते चलें कि जलील पेशे से पूर्व शिक्षक रह चुके हैं और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की पहली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे.