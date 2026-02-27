Advertisement
trendingNow13124064
Hindi Newsदेशचंद्रपाल सिंह, उदित राज, अमिताभ ठाकुर... अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी नौकरी छोड़कर बनाई पार्टी, कहां तक पहुंचे?

चंद्रपाल सिंह, उदित राज, अमिताभ ठाकुर... अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी नौकरी छोड़कर बनाई पार्टी, कहां तक पहुंचे?

Alankar Agnihotri: PCS की नौकरी छोड़ने के बाद अब अलंकार अग्निहोत्री ने 'राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा' (राम) नाम की पार्टी बनाई है. अलंकार अग्निहोत्री से पहले ऐसे कई अधिकारी रहे हैं जिन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाए.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 27, 2026, 09:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चंद्रपाल सिंह, उदित राज, अमिताभ ठाकुर... अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी नौकरी छोड़कर बनाई पार्टी, कहां तक पहुंचे?

RAM Party: अक्सर देखा जाता है कि एक्टर, क्रिकेटर, ऑफिसर सहित तमाम क्षेत्र के लोग जब अपनी इस फील्ड को छोड़ते हैं तो राजनीति में कदम रखते हैं. ये आलम देश के कई राज्यों में देखने को मिलता आया है. इन दिनों यूपी में अधिकारी से नेता बने एक शख्स काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं, जिनका नाम है अलंकार अग्निहोत्री. अलंकार अग्निहोत्री पहले ऐसे अधिकारी नहीं हैं जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है.

PCS की नौकरी छोड़ने के बाद अब अलंकार अग्निहोत्री ने राजनीतिक पार्टी बनाई है, जिसका नाम है 'राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा' (राम). अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान और यूजीसी के नए नियमों से आहत होकर पद से इस्तीफा दिया था. वो साल 2041 में रिटायर होते लेकिन इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया. अगर जमीन पर देखें तो लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, हालांकि राजनीति में कितना कमाल दिखा पाते हैं ये आने वाला वक्त तय करेगा. इसके पहले भी कई अधिकारी ऐसे रहे हैं जिन्होंने नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखा, वो राजनीति में कितने सफल हुए आइए जानते हैं. 

चंद्रपाल सिंह ने रखा सियासत में कदम

अलंकार अग्निहोत्री से कई साल पहले IAS चंद्रपाल सिंह ने रिटायरमेंट के बाद आदर्श समाज पार्टी का गठन किया था. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा था लेकिन जमीन पर उनकी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई. वो अपने साथ लोगों को नहीं जोड़ पाए. साल 2009 में उन्होंने आगरा से चुनाव लड़ा था लेकिन वो चुनाव हार गए. 

उदित राज ने बनाई पार्टी

उदित राज ने राजनीति की शुरुआत अपनी पार्टी बनाकर की थी. साल 2003 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था. भारतीय राजस्व सेवा से इस्तीफा देने के बाद उदित राज ने न्याय पार्टी बनाई. साल 2014 में पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया और वो पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़े, चुनाव जीतकर सांसद बन गए. हालांकि साल 2019 में उदित राज ने कांग्रेस का दामन थाम लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

चुनावी दंगल में उतरे एसआर दारापुरी

1972 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे एसआर दारापुरी ने रिटायरमेंट के बाद ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट नाम की पार्टी बनाई, इन्होंने दलितों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर काम करने के लिए राजनीति में कदम रखा और साल 2019 में अपनी पार्टी से रॉबर्ट्सगंज से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन चुनावी मैदान में उन्हें हार का सामना करना. 

अमिताभ ठाकुर ने बनाई पार्टी

1972 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर ने साल 2022 में आजाद अधिकार सेना का गठन किया. हालांकि अभी उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया. अमिताभ ठाकुर को कई मुद्दों पर प्रदर्शन करते हुए देखा गया है, कई बार उनकी गिरफ्तारी भी हुई है. समय-समय पर देखा गया है कि सामाजिक मुद्दों को लेकर वो सरकार पर निशाना साधते रहे हैं.

सुलखान सिंह ने रखा कदम

सीएम योगी के पहले कार्यकाल में DGP रहे सुलखान सिंह ने नौकरी के बाद राजनीति में कदम रखा. उन्होंने बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी बनाई, बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग के साथ इन्होंने राजनीति शुरू की, चर्चा थी की ये लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

क्या कहते हैं आंकड़े

अगर हम नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले लोगों का सियासी करियर देखें तो ये ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं. राजनीति में नई पार्टी बनाकर इनके हाथ निराशा लगी. जबकि कई ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्होंने नौकरी छोड़कर किसी दल का दामन थामा और राजनीति में कामयाबी हासिल की. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

alankar agnihotri

Trending news

उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
CM Foreign Visit
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
INX Media bribery case
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन