चंद्रपाल सिंह, उदित राज, अमिताभ ठाकुर... अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी नौकरी छोड़कर बनाई पार्टी, कहां तक पहुंचे?

Alankar Agnihotri: PCS की नौकरी छोड़ने के बाद अब अलंकार अग्निहोत्री ने 'राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा' (राम) नाम की पार्टी बनाई है. अलंकार अग्निहोत्री से पहले ऐसे कई अधिकारी रहे हैं जिन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाए.
RAM Party: अक्सर देखा जाता है कि एक्टर, क्रिकेटर, ऑफिसर सहित तमाम क्षेत्र के लोग जब अपनी इस फील्ड को छोड़ते हैं तो राजनीति में कदम रखते हैं. ये आलम देश के कई राज्यों में देखने को मिलता आया है. इन दिनों यूपी में अधिकारी से नेता बने एक शख्स काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं, जिनका नाम है अलंकार अग्निहोत्री. अलंकार अग्निहोत्री पहले ऐसे अधिकारी नहीं हैं जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है.
अलंकार अग्निहोत्री से कई साल पहले IAS चंद्रपाल सिंह ने रिटायरमेंट के बाद आदर्श समाज पार्टी का गठन किया था. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा था लेकिन जमीन पर उनकी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई. वो अपने साथ लोगों को नहीं जोड़ पाए. साल 2009 में उन्होंने आगरा से चुनाव लड़ा था लेकिन वो चुनाव हार गए.
उदित राज ने राजनीति की शुरुआत अपनी पार्टी बनाकर की थी. साल 2003 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था. भारतीय राजस्व सेवा से इस्तीफा देने के बाद उदित राज ने न्याय पार्टी बनाई. साल 2014 में पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया और वो पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़े, चुनाव जीतकर सांसद बन गए. हालांकि साल 2019 में उदित राज ने कांग्रेस का दामन थाम लिया.
1972 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे एसआर दारापुरी ने रिटायरमेंट के बाद ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट नाम की पार्टी बनाई, इन्होंने दलितों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर काम करने के लिए राजनीति में कदम रखा और साल 2019 में अपनी पार्टी से रॉबर्ट्सगंज से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन चुनावी मैदान में उन्हें हार का सामना करना.
1972 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर ने साल 2022 में आजाद अधिकार सेना का गठन किया. हालांकि अभी उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया. अमिताभ ठाकुर को कई मुद्दों पर प्रदर्शन करते हुए देखा गया है, कई बार उनकी गिरफ्तारी भी हुई है. समय-समय पर देखा गया है कि सामाजिक मुद्दों को लेकर वो सरकार पर निशाना साधते रहे हैं.
सीएम योगी के पहले कार्यकाल में DGP रहे सुलखान सिंह ने नौकरी के बाद राजनीति में कदम रखा. उन्होंने बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी बनाई, बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग के साथ इन्होंने राजनीति शुरू की, चर्चा थी की ये लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
अगर हम नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले लोगों का सियासी करियर देखें तो ये ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं. राजनीति में नई पार्टी बनाकर इनके हाथ निराशा लगी. जबकि कई ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्होंने नौकरी छोड़कर किसी दल का दामन थामा और राजनीति में कामयाबी हासिल की.
