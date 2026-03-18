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Hindi Newsदेशफोर्स्ड मैरिज थी, इसलिए तलाक लेना पड़ा..., खरगे के मोहब्बत और शादी वाले बयान पर पूर्व पीएम देवेगौड़ा का पलटवार

'फोर्स्ड मैरिज थी, इसलिए तलाक लेना पड़ा...', खरगे के 'मोहब्बत' और 'शादी' वाले बयान पर पूर्व पीएम देवेगौड़ा का पलटवार

Congress President on HD Devegowda: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के तंज पर पूर्व पीएम और राज्यसभा सांसद एचडी देवेगौड़ा ने पलटवार किया है. एक पत्र जारी कर देवेगौड़ा ने लिखा कि उन्होंने कांग्रेस से तलाक नहीं लिया, बल्कि वह पार्टी की दूर हो गई. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:56 PM IST
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'फोर्स्ड मैरिज थी, इसलिए तलाक लेना पड़ा...', खरगे के 'मोहब्बत' और 'शादी' वाले बयान पर पूर्व पीएम देवेगौड़ा का पलटवार

Former PM HD Devegowda Replied to Kharge: राज्यसभा में बुधवार (18 मार्च) को उन सांसदों को विदाई दी गई, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है. इस गंभीर माहौल के बीच कुछ हल्के-फुल्के पल भी देखने को मिले.कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने इस दौरान पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पर तंज कसा. 

दरअसल, खरगे ने अपने संबोधन के बीच तंज कसते हुए कहा कि पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने 'मोहब्बत' कांग्रेस से की और 'शादी' जाकर पीएम मोदी से कर ली. खरगे ने कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया इसके बारे में जानकारी नहीं है. खरगे के इस बयान पर पूरे सदन में ठहाके लगे. अब खरगे के बयान पर पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने पलटवार किया है. उन्होंने एक पत्र के माध्यम से मल्लिकार्जुन खरगे को जवाब दिया. 

पूर्व पीएम ने क्या कहा?

बता दें कि पूर्व पीएम देवेगौड़ा भी राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है. विदाई के मौके पर सदन को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे उनपर कटाक्ष किया, जिसपर पूर्व पीएम की ओर से एक पत्र के माध्यम से जवाब दिया गया. उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मल्लिकार्जुन खरगे ने आज सदन में कांग्रेस के मेरे 'प्रेम' और बीजेपी के साथ 'विवाह' के बारे में एक मजाकिया टिप्पणी की. जिस दौरान उन्होंने यह बात कही मैं सदन में नहीं था.  

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उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मेरे पुराने दोस्त मल्लिकार्जुन खरगे ने आज संसद में हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि मुझे उनसे (कांग्रेस से) 'प्यार' था, लेकिन आखिर में मैंने मोदी जी (BJP) से 'शादी' कर ली.  उन्होंने पूछा कि उन्हें नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया. अगर मैं अपने दोस्त को शादी की भाषा में जवाब दूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस के साथ 'जबरन शादी' में था, लेकिन मुझे उनसे तलाक लेना पड़ा क्योंकि यह एक अब्यूसिव रिश्ता था.

यह भी पढ़ें: राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप... सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम मोदी

एचडी देवेगौड़ा ने सुनाया पुराना किस्सा 

अपने पत्र में एचडी देवेगौड़ा ने लिखा कि मल्लिकार्जुन खरगे को याद होगा कि 2018 में कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को भेजा था और कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था. मैंने इस पर सहमति नहीं दी थी. मैंने सबके सामने कहा था कि खरगे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए. वहां सिद्धरमैया भी मौजूद थे. हालांकि, आजाद ने कुमारस्वामी के नेतृत्व पर जोर दिया. लेकिन इस सब नाच-गाने और शादी के बाद उन्होंने 2019 में क्या किया? उन्होंने हमें छोड़ दिया. कितने कांग्रेस MLA BJP में गए और उन्हें किसने भेजा, यह अब सब जानते हैं. अगर कांग्रेस ने उस दिन दलबदल कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की होती, तो आज मेरे दोस्त, मल्लिकार्जुन खरगे, AICC अध्यक्ष के तौर पर बेहतर स्थिति में होते. मैंने कांग्रेस गठबंधन नहीं छोड़ा. वे ही चले गए. 

यह भी पढ़ें: 'मोहब्बत हमसे और शादी किसी...', जब खरगे ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर कसा तंज; पीएम मोदी भी नहीं रोक पाए हंसी

 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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