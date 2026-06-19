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फर्जी अकाउंट, व्हाट्सएप डीपी और... पूर्व पीएम आईके गुजराल के बेटे से साइबर ठगी; बैंक से उड़ाए 7.68 करोड़ रुपये

Former PM IK Gujral: पूर्व पीएम आईके गुजराल के बेटे और पूर्व राज्यसभा सदस्य 78 साल के नरेश गुजराल साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए हैं. उनकी पहचान का इस्तेमाल करके चूना लगाया.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 19, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:16 AM IST
फर्जी अकाउंट, व्हाट्सएप डीपी और... पूर्व पीएम आईके गुजराल के बेटे से साइबर ठगी; बैंक से उड़ाए 7.68 करोड़ रुपये

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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