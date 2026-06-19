IK Gujral Fraud: साइबर फ्रॉड से निजात पाने के लिए तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके बावजूद भी लगातार लोगों से ठगी हो रही है. अब पूर्व पीएम आईके गुजराल के बेटे और पूर्व राज्यसभा सदस्य 78 साल के नरेश गुजराल साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए हैं. ठगों ने उनकी पहचान का इस्तेमाल करके उनकी कंपनी से 7.68 करोड़ रुपये ठग लिए. हालांकि, 4 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो गई है. जानिए पूरा मामला.