IK Gujral Fraud: साइबर फ्रॉड से निजात पाने के लिए तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके बावजूद भी लगातार लोगों से ठगी हो रही है. अब पूर्व पीएम आईके गुजराल के बेटे और पूर्व राज्यसभा सदस्य 78 साल के नरेश गुजराल साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए हैं. ठगों ने उनकी पहचान का इस्तेमाल करके उनकी कंपनी से 7.68 करोड़ रुपये ठग लिए. हालांकि, 4 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो गई है. जानिए पूरा मामला.
नरेश गुजराल की कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी को WhatsApp पर एक मैसेज मिला. जिसने ये मैसेज भेजा था उसने नरेश गुजराल की फोटो लगाई थी और खुद को नरेश गुजराल बताया. गुजराल का नाम सुनने के बाद CFO ने अलब-अलग बैंक खातों में RTGS के जरिए पैसे भेजने का निर्देश दिया.
जैसे ही इस बात की जानकारी लगी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन “1930” के जरिए करोड़ों के साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई गई. दिल्ली पुलिस की स्पेशल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) को जांच सौंपी गई और कुल ठगी गई रकम में से, IFSO ने ₹4.28 करोड़ फ्रीज करने का दावा किया.
इसे लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (IFSO) विनीत कुमार ने कहा कि नरेश गुजराल की शिकायत पर 16 जून को FIR दर्ज की गई, तुरंत कार्रवाई की गई और कुल ₹7.68 करोड़ की धोखाधड़ी में से ₹4.28 करोड़ की रकम को अलग-अलग बैंकों में लियन/होल्ड के तौर पर मार्क कर दिया गया है. धोखाधड़ी में शामिल लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है.
चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री रखने वाले नरेश गुजराल 2007 से 2022 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं. वह साउथ दिल्ली के ओखला में एक कंपनी चलाते हैं जो टेक्सटाइल, लेदर और दूसरे कपड़ों के प्रोडक्ट बनाती है. शुरुआती जांच से पता चला है कि साइबर फ्रॉड करने वालों ने WhatsApp अकाउंट हैक किया, नरेश गुजराल बनकर उनके एम्प्लॉई को पैसे ट्रांसफर करने के लिए झांसा दिया है.