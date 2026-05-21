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Hindi Newsदेशपापा, मजबूत भारत का सपना साकार करूंगा...पूर्व PM राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इमोशनल हुए राहुल; शेयर की बचपन की यादें

पापा, मजबूत भारत का सपना साकार करूंगा...पूर्व PM राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इमोशनल हुए राहुल; शेयर की बचपन की यादें

EX PM Rajiv Gandhi Death Anniversary: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज पूर्व पीएम राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. अपने बचपन की एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि पापा, आपने जिस कुशल, समृद्ध और मजबूत भारत का सपना देखा था, उसे साकार करने की जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 21, 2026, 12:58 PM IST
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पापा, मजबूत भारत का सपना साकार करूंगा...पूर्व PM राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इमोशनल हुए राहुल; शेयर की बचपन की यादें

Rahul Gandhi: पूर्व पीएम राजीव गांधी की आज 35वीं पुण्यतिथि है. पुण्यतिथि के मौके पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने बचपन की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि पापा, आपने जिस कुशल, समृद्ध और मजबूत भारत का सपना देखा था, उसे साकार करने की जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा. आपकी सीख, आपके संस्कार और आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी. इसके अलावा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने भी दिल्ली में राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. श्रद्धांजलि समारोह में प्रियंका गांधी के बच्चे मिराया और रेहान वाड्रा भी मौजूद थे. 

एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न राजीव गांधी जी के 35वें बलिदान दिवस पर हमारी विनम्र श्रद्धांजलि. 21वीं सदी के आधुनिक भारत की नींव रखने में राजीव गांधी ने ऐतिहासिक और दूरदर्शी भूमिका निभाई, युवा भारत की शक्ति पर विश्वास करते हुए उन्होंने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की, पंचायतों को अधिकार देकर लोकतंत्र को गांव गांव तक मजबूत किया, तथा दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से भारत को नए युग की दिशा दी. महिला सशक्तिकरण, सामाजिक भागीदारी और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने अनेक परिवर्तनकारी कार्य किए, शांति और संवाद के माध्यम से देश को स्थिरता देने का उनका प्रयास सदैव स्मरणीय रहेगा. 

 

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आगे लिखा राजीव जी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण को केंद्र में रखकर अपने कार्यकाल में अनेक दूरगामी नीतियों की आधारशिला रखी. नई शिक्षा नीति, नई स्वास्थ्य नीति, आवास नीति और सिंचाई नीति जैसे महत्वपूर्ण कदमों ने विकास को नई दिशा प्रदान की. उन्होंने पेयजल, टीकाकरण, साक्षरता, बाढ़ नियंत्रण, खाद्य तेल, दुग्ध उत्पादन और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी मिशन प्रारंभ कर भारत को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, उनकी सोच केवल वर्तमान तक सीमित नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भारत को गढ़ने की थी. 

कांग्रेस के सीनियर नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने राजीव गांधी को युवाओं के लिए उम्मीद का प्रतीक बताया और कहा कि गांधी परिवार ने पीढ़ियों से देश के लिए कुर्बानी दी है. उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी की हत्या से पहले वह फिर से PM बनने वाले थे, वह भारत के लिए वह सब कुछ कर रहे थे जो वह कर सकते थे. वह भारतीय युवाओं के लिए उम्मीद के प्रतीक थे, जो उनसे प्रेरणा लेते थे.

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी साइंस, टेक्नोलॉजी और युवाओं को मजबूत बनाने के लिए राजीव गांधी के विजन की तारीफ की. गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी उस जमाने में 21वीं सदी के बारे में बात करने वाले पहले व्यक्ति थे. उनका मानना ​​था कि लोगों को नई सदी के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, जो भारत को दुनिया के दूसरे देशों के बराबर रखेगी. राजीव गांधी 1984 में अपनी मां और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे. वे 1989 तक प्रधानमंत्री रहे और 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के एक सुसाइड बॉम्बिंग में उनकी हत्या कर दी गई. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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EX PM Rajiv Gandhi Death Anniversary

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