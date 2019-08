राजीव गांधी की 75वीं जयंतीः कांग्रेस नेताओं ने 'वीर भूमि' पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, PM मोदी ने भी किया याद

नई दिल्लीः पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती के अवसर पर आज देश उनको याद कर रहा है. अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए मंगलवार सुबह से ही कांग्रेस नेताओं ने उनकी समाधि वीर भूमि पहुंचकर नमन किया. पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने वालों में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता शामिल रहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर याद किया

Tributes to our former PM Shri Rajiv Gandhi on his birth anniversary.

हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल ने वीर भूमि पहुंचकर पूर्व पीएम को नमन किया.

Delhi: Congress leaders Ghulam Nabi Azad, Bhupinder Singh Hooda, & Ahmed Patel pay tributes to former Prime Minister Rajiv Gandhi on his 75th birth anniversary. pic.twitter.com/ebBkeXNBlW

इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपने पिता को याद किया. राहुल गांधी ने लिखा, 'आज हम देशभक्त और दूरदर्शी राजीव गांधी जी की 75 वीं जयंती मना रहे हैं, जिनकी दूरदर्शी नीतियों ने भारत के निर्माण में मदद की. मेरे लिए, वह एक प्यार करने वाले पिता थे, जिन्होंने मुझे सिखाया था कि कभी भी नफरत नहीं करना, सभी प्राणियों से प्यार करना और क्षमा करना.'

Today we celebrate the 75th birth anniversary of Rajiv Gandhi ji, a patriot & a visionary, whose far sighted policies helped build India.

To me, he was a loving father who taught me never to hate, to forgive & to love all beings. #Rajiv75 #SadbhavanaDiwas pic.twitter.com/gaozH8h06r

