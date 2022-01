कैप्टन अमरिंदर की पार्टी ने जारी की 22 उम्मीदवारों की लिस्ट, इस पूर्व कप्तान को टिकट

चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Former Punjab Chief Minister Amarinder Singh) ने राज्य में 20 फरवरी को होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए रविवार को अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस (PLC) के 22 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जिसमें भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान (Former Captain Of Indian Hockey Team) अजितपाल सिंह को नकोदर से प्रत्याशी बनाया गया है.

पीएलसी गठबंधन के तहत लड़ रही है चुनाव

पटियाला शहर सीट से चुनाव लड़ रहे अमरिंदर सिंह ने कहा, ‘हमने जीत की संभावना पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ सभी क्षेत्रों और समाज के अलग-अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व (Representation) सुनिश्चित करते हुए अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं.’ उन्होंने बताया कि पीएलसी 117 सदस्यीय पंजाब विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) और शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) (Shiromani Akali Dal (United)) के साथ गठबंधन (Alliance) के तहत चुनाव लड़ रही है.

अमरिंदर सिंह का बयान

अमरिंदर सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी को 37 सीटें आवंटित (Allotted) की गई हैं जबकि पांच और संभावित सीटों पर बातचीत चल रही है. पीएलसी को प्रत्याशी (Candidate) उतारने के लिए आवंटित 37 सीटों में सबसे अधिक 26 सीटें मालवा क्षेत्र से हैं जबकि माझा इलाके में सात और दोआब की चार सीटें भी उसके हिस्से में आई हैं. सूची के मुताबिक अजितपाल सिंह जालंधर के नकोदर सीट से चुनाव (Election) लड़ेंगे.

'प्रत्याशियों की मजबूत राजनीतिक विश्वसनीयता'

पीएलसी की पहली सूची (First List) के मुताबिक कांग्रेस की पंजाब यूनिट के पूर्व प्रवक्ता अमनदीप सिंह उर्फ गोरा गिल को भुलत्थ से टिकट (Ticket) दिया गया है. नवांशहर के जिला योजना बोर्ड के अध्यक्ष और जिले में पीवाईसी के पूर्व अध्यक्ष सतवीर सिंह पली झिक्की को नवांशहर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है. पीएलसी नेता ने सूची जारी करते हुए कहा कि इन प्रत्याशियों की मजबूत राजनीतिक विश्वसनीयता (Political Credibility) है और वे अपने-अपने निवार्चन क्षेत्रों (Constituency Areas) में जाने-पहचाने चेहरे हैं.

एक महिला प्रत्याशी का नाम भी शामिल

सूची में एक महिला प्रत्याशी का नाम भी है. दिवंगत पुलिस महानिदेशक इजहार आलम खान की पत्नी और शिअद की पूर्व विधायक फरजाना आलम खान को मलेरकोटला सीट से प्रत्याशी बनाया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Former CM Amarinder Singh) ने खुद पटियाला शहर (Patiala City) से चुनाव लड़ने की शनिवार को घोषणा की थी. पीएलसी प्रत्याशियों की सूची में आठ सिख जाट (Sikh Jat), चार अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के, तीन अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes) के और पांच हिंदू (Hindu) चेहरे शामिल हैं.

(इनपुट - भाषा)

