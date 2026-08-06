/बलात्कार मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

उन्होंने कहा कि असल में, ट्रायल कोर्ट के पूरे फ़ैसले के दौरान पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए गए. पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वही आरोपी हो. हम उस फैसले से सचमुच हैरान थे. हाई कोर्ट का आज का फैसला पीड़िता के लिए राहत लेकर आया है. यह फैसला न्याय और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर आधारित है. एक राज्य के तौर पर, हम बहुत खुश हैं कि हम उस लड़की को न्याय दिला पाए हैं, जिसके साथ उसके अपने ही एम्प्लॉयर ने गलत किया था. कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूत एक पूरी टीम की कोशिशों का नतीजा थे.