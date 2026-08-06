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बलात्कार मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बलात्कार और महिला की मर्यादा भंग करने का दोषी ठहराया गया. पूरा मामला साल 2013 का है. इससे पहले गोवा की निचली अदालत ने तेजपाल को बरी कर दिया था. कोर्ट ने तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 06, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:38 PM IST
बलात्कार मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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