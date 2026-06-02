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Hindi Newsदेशफिल्मी स्टाइल में दबोचे गए TMC के पूर्व विधायक! फॉर्च्यूनर से भाग रहे खोकन दास को बंगाल पुलिस ने यूपी से पकड़ा

फिल्मी स्टाइल में दबोचे गए TMC के पूर्व विधायक! फॉर्च्यूनर से भाग रहे खोकन दास को बंगाल पुलिस ने यूपी से पकड़ा

Former TMC MLA Khokan Das Arrested: बंगाल के बर्दवान दक्षिण से पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक खोकन दास को यूपी के प्रयागराज (हंडिया टोल प्लाजा) से गिरफ्तार किया गया है. उन पर जबरन वसूली, धमकी, जलाशय पाटने और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं. दिल्ली से कोलकाता भागने के दौरान बंगाल पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से उन्हें दबोचा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jun 02, 2026, 11:56 AM IST
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Khokan Das
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Khokan Das Arrest: पश्चिम बंगाल की राजनीति के चर्चित चेहरे और बर्दवान दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व विधायक खोकन दास को पुलिस ने एक बड़े फिल्मी स्टाइल ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया है. लंबे समय से फरार चल रहे पूर्व विधायक को बंगाल पुलिस ने उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस के सहयोग से हंडिया टोल प्लाजा के पास से दबोचा. सोमवार को ट्रांजिट रिमांड प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस उन्हें पूर्व बर्दवान जिला थाने लेकर पहुंची.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, खोकन दास फॉर्च्यूनर कार में तीन अन्य लोगों के साथ सवार होकर दिल्ली से कोलकाता की तरफ भागने की फिराक में थे. इसी बीच मुखबिरों से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने टोल प्लाजा पर तगड़ी घेराबंदी की और जैसे ही उनकी गाड़ी वहां पहुंची, उन्हें चारों तरफ से घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया.

पूर्व विधायक पर दर्ज हैं कई गंभीर मुकदमे

खोकन दास के खिलाफ कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा था. बंगाल पुलिस काफी दिनों से उनकी तलाश में जुटी हुई थी. उनके खिलाफ दर्ज मामलों की फेहरिस्त काफी लंबी है. पूर्व विधायक के खिलाफ जबरन वसूली (Extortion), जान से मारने की धमकी देने और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज है. इन गंभीर अपराधों के अलावा उन पर गैरकानूनी तरीके से जलाशय (तलाबों) को पाटने और अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करने के भी कई आरोप हैं. पुलिस का दावा है कि इन अलग-अलग मामलों की जांच के दौरान ही उनके उत्तर प्रदेश में छिपे होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद इस विशेष ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.

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2021 में बने थे विधायक, 2026 के चुनाव में मिली थी शिकस्त

खोकन दास बर्दवान दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से साल 2021 में टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. हालांकि, हाल ही में संपन्न हुए 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. चुनावी शिकस्त के बावजूद वह क्षेत्र की राजनीति और पार्टी के सांगठनिक कामकाज में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे थे. उनके खिलाफ मुख्य मुकदमा जून 2025 में दर्ज किया गया था, जिसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश कर रही थी.

ये भी पढ़ें: सत्ता गई, अब ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी भी जाएगी? बंगाल में तेज हुई 'महाराष्ट्र मॉडल' की चर्चा

अदालत में पेशी आज: पूछताछ में खुलेंगे कई बड़े राज

सोमवार को बर्दवान थाने लाए जाने के बाद पुलिस ने मामले की कागजी कार्रवाई पूरी की. पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि खोकन दास से होने वाली पूछताछ में कई मामलों की जांच से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं. कई पुराने मामलों की फाइलों को भी फिर से खंगाला जा रहा है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार पूर्व विधायक को आज (मंगलवार) स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनकी रिमांड की मांग कर सकती है ताकि आगे की पूछताछ को आगे बढ़ाया जा सके.

TMC के पूर्व विधायक के दफ्तर पर पुलिस का बड़ा एक्शन

इस बीच, पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले के मेमारी इलाके में सोमवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिस और केंद्रीय बलों की एक संयुक्त टीम ने पूर्व तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक मधुसूदन भट्टाचार्य के दफ्तर पर अचानक छापेमारी कर दी. इस औचक कार्रवाई से पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल है. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, मेमारी थाना पुलिस ने इस तलाशी अभियान के दौरान दफ्तर से कई महत्वपूर्ण सरकारी और निजी दस्तावेज, खाली लेटरपैड और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किए हैं.

दफ्तर में क्या-क्या मिला? 

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूर्व विधायक के कार्यालय की तलाशी के दौरान जो चीजें बरामद हुई हैं, उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दफ्तर से बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं के बायोडाटा (रिफंडेबल क्रेडेंशियल) और अलग-अलग नामों की लंबी सूचियां मिली हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तलाशी में तत्कालीन सांसद सुनील मंडल के हस्ताक्षर वाले कई खाली लेटरपैड मिले हैं. इसके साथ ही राज्यपाल को आवेदन भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाले खाली पैड भी बरामद हुए हैं. सरकारी योजनाओं जैसे ‘बांग्लार बाड़ी’ और आवास योजना के लाभार्थियों की सूची से जुड़े कई अहम कागजात भी पुलिस के हाथ लगे हैं. दफ्तर से कुछ राहत सामग्री और सफेद थान कपड़ा भी मिला है. पुलिस अब इन सभी सामानों के स्रोत और इनके पीछे के असली उद्देश्य की बारीकी से जांच कर रही है.

इस पूरी कार्रवाई के दौरान मेमारी के वर्तमान विधायक मानव गुह भी मौके पर मौजूद थे. उन्होंने बरामद दस्तावेजों और सामानों को लेकर सीधे तौर पर गहरी आशंका व्यक्त की है. विधायक मानव गुह ने कहा कि पूर्व विधायक के दफ्तर से इन संवेदनशील दस्तावेजों का मिलना कई बड़े सवाल खड़े करता है. उन्होंने शक जाहिर करते हुए दावा किया कि अगर इस बार के चुनाव नतीजे कुछ और होते या उनकी उम्मीद के मुताबिक आते, तो इन खाली हस्ताक्षरित लेटरपैडों और सूचियों का किसी बड़ी साजिश या गैरकानूनी गतिविधि के लिए दुरुपयोग किया जा सकता था.

बरामद दस्तावेजों की तफ्तीश में जुटी पुलिस

मेमारी थाना पुलिस ने सभी बरामद सामानों और दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन कागजातों की कानूनी वैधता की जांच की जा रही है. पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि क्या इन हस्ताक्षरित खाली पैड और लाभार्थियों की सूचियों का इस्तेमाल किसी वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़े के लिए किया जा रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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