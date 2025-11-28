Advertisement
पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का 81 साल की उम्र में निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का 81 साल की उम्र में निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:25 PM IST
Shriprakash Jaiswal Death: भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर श्रीप्रकाश जायसवाल का शुक्रवार को लंबी बीमारी के बाद कानपुर में निधन हो गया. जायसवाल, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बाद में कोयला मंत्री के रूप में काम कर चुके थे, लंबे समय से बीमार थे. अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक, दिन में पहले उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें कानपुर कार्डियोलॉजी अस्पताल (Kanpur Cardiology hospital) ले जाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर राकेश वर्मा (Rakesh Verma) ने पुष्टि की कि "श्री श्रीप्रकाश जायसवाल को अस्पताल लाए जाने तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी."
 

कांग्रेस अध्यक्ष ने जताया दुख
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन पर शोक जताया, उन्होंने एक्स पर लिखा, " यूपीए सरकार में मेरे सहयोगी रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीप्रकाश जायसवाल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. वो एक सच्चे और निष्ठावान कांग्रेसी थे जिन्होंने कानपुर के विकास व कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी से जनसेवा का कार्य किया. उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी क्षति है. दुख की इस घड़ी में उनके परिवारजनों व समर्थकों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं.

 

पॉलिटिकल करियर
जायसवाल का पॉलिटिकल करियर लंबा और शानदार रहा. 25 सितंबर 1944 को कानपुर में जन्मे जायसवाल कानपुर सीट से 3 बार लोकसभा सांसद रहे. पहली बार 1999 में जीते और 2004 और 2009 में दोबारा चुनाव जीते. नेशनल लेवल पर, उन्होंने अहम मिनिस्ट्री के पद संभाले. मई 2004 से मई 2009 तक, वो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री थे. बाद में, जनवरी 2011 से मई 2014 तक, उन्होंने मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) की यूपीए सरकार (UPA government) में कोयला मंत्री के तौर पर काम किया. केंद्र सरकार में अपने रोल के अलावा, जायसवाल ने दिसंबर 2000 से जुलाई 2002 के बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर.

Sriprakash Jaiswal

