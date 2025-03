येदियुरप्पा के मुखर आलोचक, वक्फ बिल पर कर रहे थे ये मांग.. BJP ने दिखाया बाहर का रास्ता

Karnataka Politics: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कर्नाटक के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसनगौड़ा पाटिल यतनाल को निष्कासित कर दिया है. भाजपा केंद्रीय अनुशासन समिति ने विजयपुरा शहर के भाजपा विधायक को पार्टी से छह साल के लिए सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है. केंद्रीय अनुशासन समिति द्वारा कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, वह पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे. अनुशासनहीनता के बार-बार मामलों का हवाला देते हुए पार्टी ने एक बयान जारी कर यतनाल को पार्टी से जुड़ी किसी भी गतिविधि में हिस्सा लेने से परहेज करने का निर्देश दिया.

आधिकारिक बयान के मुताबिक, यतनाल को 10 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. उनके जवाब की समीक्षा करने के बाद, समिति ने पाया कि अनुपालन के पूर्व आश्वासन के बावजूद उन्होंने लगातार पार्टी अनुशासन की अवहेलना की है. नतीजतन, भाजपा नेतृत्व ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का फैसला किया.

यतनाल ने कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी

वहीं, अपने निष्कासन के बाद यतनाल ने प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट शेयर करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें पार्टी के भीतर वंशवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए सजा दी गई है. उन्होंने दावा किया कि उन्हें सुधारों की वकालत करने सत्तावादी नेतृत्व को चुनौती देने और उत्तरी कर्नाटक के विकास की मांग करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ निहित स्वार्थों ने अपने खुद के एजेंडे को पूरा करने के लिए उनके निष्कासन की साजिश रची थी.

The party has expelled me for 6 years for speaking against dynasty politics, corruption, reforms within the party, remove one man upmanship & request to develop North Karnataka.

The party has rewarded me for 'Calling a Spade, a Spade'

Certain vested interests have played their…

— Basanagouda R Patil (Yatnal) (@BasanagoudaBJP) March 26, 2025