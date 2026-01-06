Advertisement
Hindi Newsदेशएयरफोर्स से लेकर IOA चीफ तक…पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार

एयरफोर्स से लेकर IOA चीफ तक…पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार

Suresh Kalmadi Death: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश कलमाड़ी का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है. वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे. पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. आज यानी 6 जनवरी को पुणे में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:51 AM IST
Suresh Kalmadi Death: देश की राजनीति और खेल जगत दोनों के लिए ही एक बड़ी खबर सामने आई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी का निधन हो गया. वह 81 साल के थे. लंबे समय से बीमार रहने के कारण उनका इलाज पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में चल रहा था. यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली. परिवार और उनके कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सुरेश कलमाड़ी का पार्थिव शरीर दोपहर 2 बजे तक पुणे के एरंडवाने स्थित कलमाड़ी हाउस में रखा जाएगा. जिससे लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें. इसके बाद शाम 3:30 बजे नवी पेठ के वैकुंठ श्मशानभूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

खेल प्रशासन में भी जाना-पहचाना नाम
सुरेश कलमाड़ी देश की राजनीति के साथ-साथ खेल प्रशासन में भी जाना-पहचाना नाम रहे. वह कई सालों तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे. भारत के खेल ढांचे को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है. साल 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के बाद उनका नाम विवादों में आ गया था. इस मामले में उन पर खेलों के लिए आए फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा था. भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज भी हुआ था.

कांग्रेस पार्टी ने कर दिया था निलंबित
अप्रैल 2011 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी. इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था. इसके बावजूद खेल संगठनों में उनका असर बना रहा था. साल 2016 में IOA के 150 से ज्यादा सदस्यों के पैनल ने सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को IOA का आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला किया था. हालांकि बाद में केंद्रीय खेल मंत्री ने इस फैसले की जांच की मांग की थी. इसके बाद कलमाड़ी ने खुद इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. उन्होंने उस समय कहा था कि मौजूदा हालात में यह जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं है. 

भारतीय वायुसेना में दी थी सेवा
राजनीति में आने से पहले सुरेश कलमाड़ी ने भारतीय वायुसेना में भी सेवा दी थी. वह 1964 से 1972 तक एयरफोर्स में पायलट रहे थे. 1974 में सेवा से रिटायर हुए थे. इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा और 1995 से 1996 के बीच कांग्रेस सरकार में रेल राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया. उनके निधन से राजनीति और खेल जगत में शोक की लहर है.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

