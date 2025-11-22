मुझे बोलने में संकोच नहीं... उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद पहली बार धनखड़ का गहरा मैसेज, पर हर शब्द पकड़ना होगा

इस अवसर पर, इस पुस्तक पर, इस शहर में बोलते हुए मुझे संकोच नहीं होना चाहिए... राजधानी दिल्ली से 800 किमी दूर भोपाल में पहली बार पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इशारों में काफी कुछ कह दिया. उपराष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद शायद धनखड़ की यह पहली पब्लिक स्पीच थी इसलिए उनके हर शब्द के अपने मायने हैं. कई बार ऐसे मौके आए जब धनखड़ बोलते हुए मुस्कुराए और पब्लिक ने भी हंसी के ठहाके लगाए. मौका था संघ के बड़े लीडर डॉ. मनमोहन वैद्य की नई पुस्तक के विमोचन का. धनखड़ को मंच और माइक मिला तो उन्होंने शुरू में ही कह दिया कि आदमी कुछ होता नहीं है, बन जाता है.

धनखड़ ने कहा कि हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां धारणा सब कुछ तय कर रही है. फिर आप कितना ही नकारते रहो कि... वह तारीफ तो डॉ. मनमोहन की कर रहे थे लेकिन बोलते समय ऐसा लग रहा था जैसे अपने बारे में मैसेज बयां कर रहे हों. कुछ लोग उसे दर्द भी कह सकते हैं.

जो समझना नहीं चाहते...

कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए धनखड़ बोले कि मैंने विचार-विमर्श के बाद तय किया है कि मैं आगे अंग्रेजी में संबोधित करूंगा और इसकी मैं वजह बताता हूं. जहां से चुनौती आ रही है, जो समझ नहीं रहे हैं, जो समझना नहीं चाहते हैं, हर हालत में धूमिल करना चाहते हैं उनको सही मंतव्य मेरा पता नहीं लगेगा जब तक कि मैं उनकी खास भाषा में बात न करूं.

जानबूझकर अंग्रेजी में बोले धनखड़

आगे धनखड़ ने अंग्रेजी में अपनी बात कही. ऐसे में समझा जा सकता है कि धनखड़ हिंदी भाषी स्टेट और कार्यक्रम में जानबूझकर अंग्रेजी में लिखा हुआ संबोधन क्यों पढ़ने लगे. एक समय ऐसा आया जब वह हिंदी में बोले कि दिमाग से आई हुई बात का अर्थ है, दिल से आई हुई बात का और भी ज्यादा अर्थ है और आत्मा से आई हुई बात का असर कुछ और ही ज्यादा है.

मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा

फिर बोलते - बोलते उनके मुंह से निकला इनफॉर्मेशन वॉरफेयर... भगवान करे कोई नरैटिव के चक्कर में न फंस जाए. इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है. मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं. यह सुनते ही लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े.

अचानक पो़डियम पर आया मैसेज

आगे वह अंग्रेजी में बोलते रहे. तभी मंच पर पीछे से एक शख्स आया और उसने पोडियम पर एक पर्ची रख दी. उस समय धनखड़ बोल रहे थे कि नौतिकता और आध्यात्मिकता से लोग दूर हटते जा रहे हैं. पर्ची देखते ही बोल पड़े - मैसेज आ गया, समयसीमा है. पीछे मुड़कर धनखड़ ने उस शख्स से पूछा - कितना टाइम है. वह शायद उनके सहायक थे. आगे बोले कि मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता. और दोस्तों मेरा हालिया पास्ट इसका उदाहरण है. वैसे यह बात उन्होंने अंग्रेजी में कही- My recent past is proof of it. लोग फिर एक बार हंस पड़े.

