नई दिल्‍ली: मालदीव के पूर्व उपराष्‍ट्रपति अहमद अदीब को गुरुवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन पोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया. पोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि वह अवैध रूप से भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे. विदेश मंत्रालय ने इन खबरों से संबंधित सवालों पर कहा, हम इन रिपोर्ट की सत्‍यता की जांच कर रहे हैं.

अहमद अदीब की गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हम रिपोर्ट की सत्यता का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. हम उनकी सरकार से संपर्क करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या ये रिपोर्ट सच हैं?

Raveesh Kumar, MEA on reports of arrest of Former Vice President of Maldives Ahmed Adeeb Abdul Ghafoor in India: We are trying to ascertain the veracity of the reports. We will contact their government and find out if these reports are true. pic.twitter.com/zGLTEzZG3S

