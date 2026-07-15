DNA: कागज पर B.Ed. कॉलेज...'जमीन' पर खेत! एमपी में 'कागजी कॉलेज' पर जमीनी रिपोर्ट

DNA News: अदृश्य होने वाले किरदार अक्सर आपने फिल्मों और सीरियल में देखे होंगे. आज हम जमीन पर ऐसे कुछ किरदारों से आपको मिला रहे हैं. ये किरदार मध्यप्रदेश में कागजों पर मौजूद हैं, लेकिन जमीन पर नहीं है. भोपाल के विदिशा रोड पर गांव मुगलिया कोट की जमीन पर सरकारी दस्तावेजों में श्रीराम कॉलेज के नाम से बीएड कॉलेज चलता है. ऑन पेपर कॉलेज में क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, लैब है, शिक्षक हैं, छात्र हैं.
यहां से हर साल 150 छात्र बीएड और बीएससी बीएड की पढ़ाई कर निकलते हैं. कागज पर श्रीराम कॉलेज करीब 10 साल से चल रहा है. लेकिन असल में ये सबकुछ अदृश्य है. हमारे संवाददाता ने बहुत तलाश किया. लेकिन श्रीराम कॉलेज नहीं मिला.
यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त 129 बीएड कॉलेज हैं.
इनमें 2 सरकारी और 127 निजी कॉलेज हैं.
शिकायत मिलने पर प्राइवेट कॉलेजों का निरीक्षण किया गया
इसमें से 25 कॉलेजों में कमियां मिलीं.
जांच में 5 कॉलेजों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं.
3 कॉलेज ऐसे मिले जो रजिस्टर्ड पते पर नहीं किसी और जगह से चल रहे थे
2 कॉलेज अपने पते पर नहीं मिले.
जहां कॉलेज होना चाहिए वहां खेत हैं. 125 में से 25 बीएड कॉलेज नियम और तय स्टैंडर्ड का पालन नहीं कर रहे हैं. इन कॉलेजों में कितनी गड़बड़ी है यहीं जानने के लिए हमारे संवाददाता श्रीराम कॉलेज की तलाश में निकले थे. 10 साल से कागजों पर चल रहे इस अदृश्य कॉलेज के बारे में हमने आसपास के लोगों से भी पूछा. क्या उन्हें श्रीराम कॉलेज कभी दिखा है.
जो कॉलेज है ही नहीं वहां बीएड की पढ़ाई हो रही है. अंदाजा लगाईये जो कॉलेज चल रहे हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा. ये सामान्य लापरवाही नहीं है, क्योंकि यहां से डिग्री लेकर निकलने वाले छात्र भविष्य में शिक्षक बनेंगे. आपके-हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे. जिन शिक्षकों ने ऐसे अदृश्य कॉलेज से डिग्री ली होगी वो बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाएंगे. ये बहुत गंभीर सवाल है.
बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी को इसपर गंभीर होना चाहिए था. ऐसे कागजी कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी. लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो किया उसे सुनकर आप और आक्रोशित हो जाएंगे.
यूनिवर्सिटी ने बीएड कॉलेजों से नियमों का पालन करनेवाला एक हलफनामा लिया और अदृश्य श्रीराम कॉलेज समेत सभी 125 बीएड कॉलेजों को अगले सेशन में एडमिशन की मंजूरी दे दी. अब सोचिए देश में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभानेवाले शिक्षक कैसे डिग्री लेते हैं. ऐसे शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाएगे तो शिक्षा का स्तर कैसा रहेगा.