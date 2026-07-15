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DNA: कागज पर B.Ed. कॉलेज...'जमीन' पर खेत! एमपी में 'कागजी कॉलेज' पर जमीनी रिपोर्ट

एमपी के विदिशा रोड पर एक ऐसा कॉलेज है, जो कागजों पर तो नजर आता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं. हैरान करने वाली बात है कि यहां से हर साल 150 छात्र बीएड और बीएससी बीएड की पढ़ाई कर निकलते हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 15, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:24 PM IST
DNA: कागज पर B.Ed. कॉलेज...'जमीन' पर खेत! एमपी में 'कागजी कॉलेज' पर जमीनी रिपोर्ट
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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