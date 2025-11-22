Advertisement
DNA: बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता; हिंदुओं पर न चलवा दें गोली?

DNA on New Babri Masjid: देश में एक बार फिर बाबर और बाबरी का वायरस फिर से समाज को दूषित करने में लगा है. इस वायरस को हवा दे रही है पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी, जिसके विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 22, 2025, 11:40 PM IST
New Babri Masjid in Murshidabad: देश में बाबरी और बाबर का वायरस काफी तेजी से फैलता जा रहा है और कट्टरपंथियों को संक्रमित कर रहा है. घनघोर कट्टरवाद से दूषित विचार वाली एक टोली अचानक से सक्रिय हो गई है. मुर्शिदाबाद से लेकर लखनऊ और किशनगंज तक हर जगह बाबरी के विचारों का नए सिरे से विस्तार हो रहा है. जो विवाद दस्तावेज बन चुका है. जिसे भुलाकर देश आगे बढ चुका है. उसे कुछ लोग फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं.

मुर्शिदाबाद में बनने जा रही 'नई बाबरी मस्जिद'

बाबरी वायरस के विस्तार का श्रेय ममता बनर्जी के एक विधायक को जाता है. विधायक का नाम हुमायूं कबीर है. जिन्होंने अयोध्या से करीब 900 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है. इस ऐलान के 24 घंटे में माहौल ऐसा बना दिया गया है जो देश के लिए खतरनाक है. हुमायूं कबीर जैसी कट्टर सोच वाले मौलाना साजिद रशीदी बाबरी मस्जिद के समर्थन में सबसे पहले आगे आए. 

सवाल ये है कि मस्जिद कहीं भी बन सकती है और देश में हजारों मस्जिदें बनी भी है. लेकिन जो बाबरी मस्जिद बरसों तक विवाद की जड़ में रही, उसके नाम पर ही मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? 6 दिसंबर को ही नई बाबरी मस्जिद की नींव क्यों रखे जाने का ऐलान हो रहा है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं. ये सोच बाबर के कट्टरवाद को फिर से स्थापित करने को कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. 

कौन दे रहा हुमायूं कबीर को इतना साहस?

समझिए कि हुमायूं कबीर के पास इतना साहस कहां से आता है? उस साहस का स्रोत क्या है? नि:संकोच आप समझ सकते हैं कि वो ममता बनर्जी हैं. जिनका वैचारिक संरक्षण और मौन समर्थन दोनों हुमायूं कबीर को प्राप्त है. तृणमूल कांग्रेस हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के फैसले को धर्मनिरेपक्षता का उदाहरण बता रही है.

मुर्शिदाबाद में होने वाले बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम में 2 हफ्ते का समय है. अब तक पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई है. लेकिन हुमायूं कबीर आश्वस्त हैं. हुमायू कबीर के समर्थन में टीएमसी की तरह मुस्लिम वोटबैंक की गरजपरस्त कई पार्टियां आ चुकी हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सांसद इसे संवैधानिक अधिकार बता रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता इसे धर्मनिरपेक्ष पहल बता रहे हैं. 

ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा- BJP

जिस समाजवादी पार्टी के नेता बाबरी मस्जिद के नए क्लोन को इतिहास का हिस्सा बता रहे हैं, उनकी पार्टी का बाबरी मस्जिद को लेकर विचार किसी से छिपा नहीं है. यही कारण है कि साधु-संत-महंत अब ममता बनर्जी की तुलना मुलायम सिंह यादव से कर रहे हैं. इसमें रत्तीभर भी संदेह नहीं है कि ये समुदाय विशेष को तुष्ट करने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है. अगर ये तुष्टिकरण नहीं है तो उस बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाने क्या जरूत है जिसे आक्रांता कहा जाता है. देश में पहले से 3 लाख से अधिक मस्जिदें हैं. फिर नई मस्जिद और वो भी बाबरी के नाम पर, इसका क्या मतलब है. बीजपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है. 

बाबरी के नाम पर माहौल कैसे खराब किया जा रहा है, उसे समझने की जरूरत है. मुस्लिम पक्ष कह रहा है- 2 लाख की भीड़ बुलाई जाएगी और 6 दिसंबर से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी. वहीं हिंदू पक्ष बाबरी निर्माण के खिलाफ बंगाल चलो का नारा दे रहा है. हिंदू संगठन की ओर से भी भीड़ बुलाकर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देने के प्रण लिये जा रहे हैं. यानी हालात अब ऐसे बनाये जा रहे हैं जैसे वर्ष 1990 के दौरान अयोध्या में बना था.

कहीं 'मुलायम' न बन जाएं ममता बनर्जी?

जब हजारों कार सेवकों की भीड़ पर गोलियां चलवाई गई थीं और गोलियां चलवाने के आरोप यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर लगे थे. कुछ संत कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को कहीं ममता बनर्जी भी मुलायम ना बन जाएं और चुन-चुनकर हिंदुओं पर गोलियां ना चलवा दें.

महंत राजू दास अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी और महंत हैं. वे निर्वाणी अखाड़े की उज्जैनिया पट्टी से जुड़े हैं. महंत राजू दास अक्सर चर्चा में रहते हैं. जबकि दूसरे महंत ओमजी महाराज दिल्ली के बड़े हनुमान जी मंदिर के पुजारी हैं. ये दोनों बाबरी मस्जिद के क्लोन के निर्माण पर आक्रोशित हैं. बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है. जिन पर सनातन विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण करने के आरोप अक्सर लगाये जाते हैं. इसलिए इन लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या 6 दिसंबर को ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव जैसा कदम उठाएंगी? 

क्या बाबर के नाम पर फिर बहने वाला है खून?

जिस तरह अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चली थी, क्या वैसा ही इस बार मुर्शिदाबाद में भी ख़ून बहेगा? लेकिन इन सवालों के साथ-साथ विश्व हिंदू परिषद ने फिर से इतिहास दोहराने का ऐलान कर दिया है. एक तरफ कट्टरपंथी जिद में बाबरी मस्जिद को फिर से स्थापित करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर चेतावनी जारी की जा रही है. निश्चित रूप से देश के लिए अच्छा नहीं है. ये बाबरी वायरस देश की एकता को बीमार करने वाला खतरा बन रहा है. 

सिर्फ बाबरी वायरस ही नहीं फैला है. बाबर का वायरस भी फैल चुका है. कुछ लोग अब खुलकर आक्रांता बाबर की पैरवी कर रहे हैं. बाबर कौन था.ये मौलाना भी जानते हैं और देश को भी पता है. फिर बाबर से इतना प्रेम क्यों है. सिर्फ कट्टरवाद ही एक कड़ी है, जो दोनों को जोड़ रही है. बाबर वाले वायरस से देश को फिर से संक्रमित करने की कोशिश हो रही है. बाबरी मस्जिद को फिर से बनाना, बाबर की कट्टरपंथी सोच को फिर से स्थापित करना है. टीएमसी के विधायक वही कर रहे हैं और रशीदी जैसे मौलाना उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं. आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है. चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद वाला शिगुफा तुष्टिकरण की राजनीति की ही एक कड़ी है. लेकिन वोट के कारण इस संक्रमण से जिस तरह देश को बीमार करने की कोशिश हो रही है, वो ठीक नहीं है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

