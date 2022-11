Karnataka News: पाकिस्तान की जीत पर लगा रहे थे जिंदाबाद के नारे, कर्नाटक पुलिस ने लिया एक्शन

Four People Arrested at Chikkamagalur: पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड (New Zealand vs Pakistan) के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करके अपना फाइनल के रास्ता क्लियर कर लिया. इस दौरान कर्नाटक पुलिस ने चिक्कमगलूर से चार लड़कों को अपनी पकड़ में लिया. खबर है कि क्रिकेट के टी-20 विश्व कप 2022 (T20 World Cup 2022 Semifinal) में पाकिस्तान की जीत पर ये चारों लड़के खूब जश्न मना रहे थे और तेजी से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे. यह घटना 9 नवंबर की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक यह घटना बालेहोन्नूर के पास एन.आर. पुरा में हुई थी.

लड़कों पर पहले से था संदेह

पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान की जीत पर जश्न मानने वाले चारों लड़के नाबालिग हैं और पास के ही एक कॉफी फॉर्म में काम करते हैं. लड़के जब वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तब वहां मौजूद अन्य स्थानीय लोगों ने कॉफी फॉर्म के मैनेजर से इस बात कि शिकायत की और लड़कों की इस हरकत की जानकारी फॉर्म मैनेजर को दी. इस घटना के बाद पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि चारों लड़के पुलिस की पकड़ में है और इस मामले की जांच की जा रही है.

असम के निवासी होने का है दावा

लड़कों पर उनके मालिक को पहले से ही संदेह था. फार्म मैनेजर की माने तो नाबालिग लड़के अवैध अप्रवासी थे. पुलिस की जांच में लड़कों ने असम के निवासी होने की बात कही. पुलिस ने इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है. अभी इस बात पता लगाना बाकि है कि क्या चारों लड़के वास्तव में असम के निवासी हैं या नहीं.

बता दें कि टी-20 विश्व कप 2022 (T20 World Cup 2022) के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे. इंग्लैंड ने इस टी-20 विश्व कप में भारत को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है. टी-20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाएगा.

