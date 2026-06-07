/INDI अलायंस की गाड़ी स्टार्ट होते ही खाने लगी झटके, 4 दलों ने किया किनारा; अब कांग्रेस के सत्ता पाने के ख्वाब का क्या होगा?

Indi Alliance Latest News in Hindi: पश्चिम बंगाल समेत देश के 4 राज्यों और एक केंद्र प्रशासित प्रदेश में चुनाव के बाद सोमवार को इंडी गठबंधन की पहली बैठक होन जा रही है. इस बैठक से पहले ही गठबंधन की गाड़ी झटके खाने लगी है. गठबंधन में शामिल कई दल कांग्रेस से खार खाए बैठे हैं और उन्होंने मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है. पहले DMK ने बैठक से किनारा किया. इसके बाद अब AAP ने भी मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है.