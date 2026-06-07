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INDI अलायंस की गाड़ी स्टार्ट होते ही खाने लगी झटके, 4 दलों ने किया किनारा; अब कांग्रेस के सत्ता पाने के ख्वाब का क्या होगा?

Which Parties Angry with Indi Alliance: INDI अलायंस की गाड़ी स्टार्ट होते ही झटके खाने लगी है. सोमवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने से 4 दलों ने किनारा कर लिया है. सवाल है कि इन हिचकोलों से कांग्रेस के केंद्र की सत्ता पाने के ख्वाब का क्या होगा?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 07, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:44 PM IST
INDI अलायंस की गाड़ी स्टार्ट होते ही खाने लगी झटके, 4 दलों ने किया किनारा; अब कांग्रेस के सत्ता पाने के ख्वाब का क्या होगा?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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