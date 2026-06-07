/INDI अलायंस की गाड़ी स्टार्ट होते ही खाने लगी झटके, 4 दलों ने किया किनारा; अब कांग्रेस के सत्ता पाने के ख्वाब का क्या होगा?

Indi Alliance Latest News in Hindi: पश्चिम बंगाल समेत देश के 4 राज्यों और एक केंद्र प्रशासित प्रदेश में चुनाव के बाद सोमवार को इंडी गठबंधन की पहली बैठक होन जा रही है. इस बैठक से पहले ही गठबंधन की गाड़ी झटके खाने लगी है. गठबंधन में शामिल कई दल कांग्रेस से खार खाए बैठे हैं और उन्होंने मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है. पहले DMK ने बैठक से किनारा किया. इसके बाद अब AAP ने भी मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है.
उधर, JMM भी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से बिना सलाह के अपना उम्मीदवार उतारने से खार खाए बैठी है. केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन के हाथों सत्ता गंवाने से CPI-M ने भी बैठक में आने से मना कर दिया है. ऐसे में राजनीतिक पंडित सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह विपक्षी गठबंधन अब चरमराने लगा है और उसकी एकजुट ताकत अब खत्म होने वाली है.
हालात को देखें तो कुछ ऐसा ही लगता है. असल में विभिन्न विपक्षी पार्टियों के बीच बना यह बेमेल गठबंधन था. केंद्रीय स्तर पर सभी विपक्षी पार्टियां इंडी गठबंधन के बैनर तले एकजुट नजर आती थी, लेकिन राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती थी. बंगाल का ही उदाहरण लीजिए. वहां पर कांग्रेस और टीएमसी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के खिलाफ दोनों दल इंडी गठबंधन में एक साथ है.
इसी तरह केरल में वाम दलों और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन में दोनों दलों के नेता एक-दूसरे की गलबहियां करते नजर आते हैं. आम आदमी पार्टी का भी कुछ ऐसा ही मामला है. पंजाब में AAP ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके कुर्सी कब्जाई थी तो दिल्ली में कांग्रेस उसकी हार की बड़ी वजह बन गई.
इस उलटबासी की वजह से इन विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच गफलत की स्थिति बनी हुई है और वे आज तक एक-दूसरे को आत्मसात नहीं कर पाए हैं. ऐसे में गठबंधन के भविष्य को लेकर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे लेकिन बीजेपी विरोध के नाम पर विपक्षी पार्टियों के नेता इस अलायंस को खींचे चले आ रहे थे. अब धीरे-धीरे विपक्षी दल फिर से एकला चलो की नीति पर चलते दिख रहे हैं. ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस के सामने आ सकती है.
वह देश के तमाम विपक्षी दलों को अपने नेतृत्व में एकजुट कर जिस तरह बीजेपी का मुकाबला करने की सोच रही थी. इस बिखराव से उसका यह सपना भी टूटता है. अब जब 4 दलों ने सोमवार को होने वाली इंडी अलायंस की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है, तब देखने लायक बात होगी कि कांग्रेस नेतृत्व इससे कितना सबक लेता है और गठबंधन को मजबूत करने के लिए वह अपनी ओर से क्या प्रयास करता है.
कांग्रेस के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने बैठक पर कहा, 'बैठक के बाद हम एजेंडा बताएंगे. हम देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं. जिस तरह से भारत सरकार अलोकतांत्रिक रवैया अपना रही है और छात्रों से जुड़े मुद्दे पर बात होगी. हमें इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा करनी है... INDIA गठबंधन की बैठक एक अहम बैठक है.'
वहीं भाजपा नेता रेखा शर्मा ने गठबंधन का मखौल उड़ाते हुए कहा, 'जहां भी कोई समस्या होती है वहां गठबंधन टूटता नजर आता है. कांग्रेस जहां है, वहां कोई गठबंधन नहीं हो सकता क्योंकि ये सब कांग्रेस से ही टूटे हुए हैं. वे कांग्रेस से पहले से खफा थे इसलिए इन्होंने अपनी पार्टी बनाई. अगर इसे जबरदस्ती जोड़ेंगे तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता.'