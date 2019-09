जम्मू कश्मीर: BJP और RSS नेताओं की हत्या के मामले में तीन आतंकी गिरफ्तार

श्रीनगर: पुलिस (Police) ने किश्तवाड़ (Kishtwar) से तीन आतंकवादियों (Terrorists) को गिरफ्तार किया है.पुलिस ने आतंकियों के पकड़े जाने के बाद चार मामलों के सुलझा देने का वादा किया है. इनमें आरएसएस (rss) और बीजेपी (bjp) नेताओं की हत्या से जुड़े मामले भी शामिल हैं.

मुकेश सिंह आईजीपी, जम्मू जोन ने कहा, पिछले एक साल में किश्तवाड़ में आतंकियों चार वारदातों को अंजाम दिया है. पुलिस की लगातार कोशिशों की वजह से हमने चारों केस सुलझा लिए हैं. इसमें सीआरपीएफ, आर्मी और एनआईए टीम का भी सहयोग मिला है.

उन्होंने कहा, हमने इन मामलों में अभी तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इन्हें चंद्रकांत शर्मा और उसके पीएसओ के हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक निसाल अहमद शेख भी है जो कि बीजेपी नेता अनिल परिहार की हत्या की साजिश में शामिल था और उनकी हत्या के दौरान घटना स्थल पर मौजूद था.

IGP, Jammu Zone: So far, we've arrested 3 people in these cases. They have been arrested in killing of Chanderkant Sharma(BJP) & his PSO. Among theses arrested people, one is Nisar Ahmad Sheikh, who was part of conspiracy&was present during killing of Anil Parihar (BJP). https://t.co/wxQmFLt3sJ

— ANI (@ANI) September 23, 2019