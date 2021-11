14 विपक्षी पार्टियों ने किया संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार, BJP ने की आलोचना

नई दिल्ली: आज संसद भवन में संविधान दिवस (Constitution Day) के मौके पर केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसका कांग्रेस (Congress), समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party), डीएमके (DMK), टीएमसी (TMC) समेत 14 पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया है. जिससे विपक्षी दलों और सरकार की तनातनी सामने आ गई है.

इस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल (Arjun Meghwal) ने कहा कि आज का इतना महत्वपूर्ण दिन और कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने देश पर पचास साल से अधिक समय तक शासन किया वो संविधान दिवस का बहिष्कार कर रही है. कांग्रेस ने जीते जी बाबा साहब का अपमान किया और आज स्पीकर साहब द्वारा आयोजित किए गए सम्मान दिवस का बहिष्कार करना ये सिद्ध करता है कि कांग्रेस केवल उनके परिवार से संबंधित व्यक्ति के सम्मान को मनाएगी और बाबा साहब और सरदार पटेल जैसे महापुरुष के सम्मान का बहिष्कार करेगी.

उन्होंने आगे कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है लेकिन आज के दिन का बहिष्कार करना संविधान का अपमान है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'हमारे देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. इस विशेष दिन, 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में दिए गए डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का एक अंश साझा करता हूं जिसमें उन्होंने मसौदा समिति द्वारा तय किए गए प्रारूप संविधान को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया.'

Best wishes to our citizens on Constitution Day.

On this special day, sharing a part of Dr. Ambedkar’s speech

in the Constituent Assembly on 4th November 1948 in which he moved a motion for adoption of the Draft Constitution as settled by the Drafting Committee. pic.twitter.com/pviZNrKsGd

— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2021