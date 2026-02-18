हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो

Emmanuel Macron Photo With PM Modi: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ एक AI तस्वीर शेयर की है. बता दें कि वह इन दिनों अपने भारत दौरे पर हैं.
India AI Impact: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इन दिनों भारत के 3 दिवसीय दौरे पर है. वहीं नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' के तीसरे दिन वह मुख्य अतिथियों में भी शामिल हैं. अपने दौरे के बीच मैक्रों ने मुंबई में पीएम मोदी के साथ मुलाकात कर द्विपक्षीय वार्ता की. इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक तस्वीर भी शेयर की.
मैक्रों ने अपने 'X' हैंडल पर पीएम मोदी के साथ एक AI जनरेटेड तस्वीर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा,' जब दोस्त आपस में जुड़ते हैं, तो इनोवेशन अपने आप पनपता है. AI इम्पैक्ट समिट के लिए तैयार हो जाइए.' तस्वीर के बीच में मैक्रों ने लिखा,' हां, यह AI है.' वहीं फोटो में दोनों लीडर्स हाथों से दिल बनाते हुए नजर आ रहे हैं.
When friends connect, innovation follows. Ready for The AI Impact Summit! pic.twitter.com/oh4700pQ09
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 18, 2026
बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति बुधवार 18 फरवरी 2026 को अपनी पत्नी और फर्स्ट लेडी ब्रिजिट मैक्रों के साथ नई दिल्ली पहुंचे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री केवी सिंह ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया. रिमझिम बारिश के बीच मैक्रों ने हाथ जोड़कर वहां मौजूद कलाकारों की प्रस्तुति पर आभार जताया.
बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और पीएम मोदी ने इससे पहले मुंबई में डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोसॉजी, स्पेस, एनर्जी और इनोवेशन जैसे कई सेक्टर्स में सहयोग को लेकर चर्चा की थी. वहीं अब मैक्रों 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' में शामिल हुए है, जहां भारत-फ्रांस AI के सेक्टर में सहयोग पर रणनीति बनाएंगे. मैक्रों ने इससे पहले आज 18 फरवरी 2026 को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत और फ्रांस फिलहाल ग्लोबल AI रेस में चीन-अमेरिका से पीछे हो सकते हैं, लेकिन हम रेस में हैं और इसका मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं. उन्होंने कहा,' हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे पास डाटा सेंटर और कंप्यूटिंग केपैबिलिटी हो और हम अपने देशों में टैलेंट तैयार करें. इसमें 3 बातें साफ हैं. कंप्यूटिंग कैपेसिटी, टैलेंट और कैपिटल.'
बता दें कि फ्रांस का राष्ट्रपति बनने के बाद इमैनुएल मैक्रों की यह चौथी भारत यात्रा है. इससे पहले वह मार्च साल 2018 में पहली बार भारत यात्रा पर पहुंचे थे. इसके बाद G20 शिखर सम्मेलन के लिए वह सितंबर साल 2023 में भारत पहुंचे थे और जनवरी 2024 में वह गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर नई दिल्ली आए थे. फ्रांस और भारत के बीच साल 1998 से रणनीतिक साझेदारी है. दोनों देश टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी और स्पेस जैसे सेक्टर में सहयोग करते हैं.
