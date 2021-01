UNSC में सुधार पर France का समर्थन, कहा India को मिले सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता

नई दिल्‍ली: पिछले कुछ सालों में तेजी से एक-दूसरे के नजदीक आए भारत-फ्रांस की दोस्ती दिनोंदिन गहरी होती जा रही है. फ्रांस (France) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 1 जनवरी 2021 से शुरू हो रही भारत (India) की अस्थाई सदस्यता का स्वागत किया. साथ ही कहा कि हमें UNSC में पर्याप्त सुधार करने होंगे, जिससे भारत भी इसका स्थाई सदस्य (Permanent Membership) बन सके.

'हमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने की जरूरत'

भारत में फ्रांस (France) के राजदूत इमैनुएल लेनाइन (Emmanuel Lenain) ने कहा, 'हम अंतरराष्‍ट्रीय कानून को बरकरार रखने के साथ आतंकवाद से संघर्ष और बहुआयामी सुरक्षा के मद्देनजर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के इच्‍छुक हैं. इसके लिए हमें सुरक्षा परिषद में काफी सुधार करने होंगे, जिससे भारत (India) को इस वैश्विक निकाय की सदस्यता मिल सके.'

France welcomes India as it joins #UNSC for the next 2 years. We are eager to work side by side to uphold international law, fight terrorism and defend #multilateralism. To this end, we also need a UNSC reform that gives India a permanent seat! pic.twitter.com/v1j6rGAkqb

— Emmanuel Lenain (@FranceinIndia) January 1, 2021