/फ्रांस के साथ 3.25 लाख करोड़ का बड़ा सौदा, राफेल की डील के लिए भेजा प्रपोजल; भारत में बनेंगे 94 विमान

France and India Defence Deal: भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिलने आसार हैं. फ्रांस की ओर 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए विस्तृत तकनीकी और व्यावसायिक प्रस्ताव भारत को सौंपा गया है. इस डील की सबसे खास बात है कि 114 में 94 लड़ाकू विमानों को भारत में तैयार करने की बात कही गई है. इसके लिए रूप रेखा तय कर दी गई है. वहीं, अन्य बचे विमानों का निर्माण फ्रांस में ही किया जाएगा.
सरकार से सरकार के बीच होने वाले इस सौदे में इस बार काफी कुछ बदला नजर आया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस डील की अनुमानित लागत 3.25 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है. माना जा रहा है कि अगर इस समझौते पर बात बन जाती है, तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़े सौदों में एक होगा.
फ्रांस की ओर इस संबंध में भारत को सौंपे गए प्रस्ताव में बड़े स्तर पर राफेल विमानों के निर्माण यहीं पर करने की बात कही गई है. इस सौदे के बाद देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और साथ में लड़ाकू विमानों के निर्माण से जुड़ी आधुनिक तकनीक का फायदा मिलने की प्रबल संभावना है. इस रक्षा समझौते के होने के बाद भारत में स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है.
गौरतलब है कि फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल विमान हैं. हालांकि, IAF काफी समय से अपने लड़ाकू संख्या बढ़ाने की जरूरत महसूस कर रही है. वायु सेना में शामिल कई पुराने विमान धीरे-धीरे सेवा से बाहर हो रहे हैं. इस स्थिति में 114 नए राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के बाद वायुसेना की क्षमता में बढ़ोतरी होगी.
बता दें कि राफेल एक आधुनिक और मल्टीरोल फाइटर जेट है. यह हवा से हवा एवं हवा से जमीन पर हमला करने जैसे कई प्रकार के मिशन को एक साथ पूरा करने की क्षमता रखता है. भारत के पास फिलहाल 36 राफेल विमान हैं, जो हासीमारा एयरबेस और अंबाला एयरबेस पर मौजूद हैं.
फ्रांस ने राफेल विमानों के संबंध में जो प्रस्ताव भारत को भेजा है, उसपर फिलहाल रक्षा मंत्रालय और आईएएफ की ओर से विस्तार से समीक्षा की जानी है. इसके पूरा होने के बाद दोनों देशों के बीच अंतिम शर्तों पर बातचीत होगी. इन सभी मुद्दों पर बात बनने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जा सकेगा.
गौरतलब है कि अगर भारत और फ्रांस के बीच होने वाली यह डील आने वाले समय में पूरी होती है, तो दोनों देशों के बीच रणनीतिक और रक्षा संबंध पहले से काफी अधिक मजबूत हो जाएंगे. वहीं, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के नीतियों को भी काफी बल मिलेगा. फिलहाल भारत में कई लड़ाकू विमानों के कुछ हिस्सों का निर्माण किया जाता है.