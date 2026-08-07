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फ्रांस के साथ 3.25 लाख करोड़ का बड़ा सौदा, राफेल की डील के लिए भेजा प्रपोजल; भारत में बनेंगे 94 विमान

भारत और फ्रांस के बीच जल्द ही 3.25 लाख करोड़ की रक्षा डील पर अंतिम फैसला हो सकता है. फ्रांस की ओर से 114 राफेल लड़ाकू विमानों के लेकर एक प्रस्ताव भारत को भेजा गया है. इस प्रस्ताव में 94 राफेल विमानों का निर्माण भारत में ही करने की बात कही गई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 07, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:39 AM IST
फ्रांस के साथ 3.25 लाख करोड़ का बड़ा सौदा, राफेल की डील के लिए भेजा प्रपोजल; भारत में बनेंगे 94 विमान

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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