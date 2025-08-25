मेडिकल कॉलेजों में धांधली, हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI डॉक्यूमेंट्स से MBBS में 18000 एडमिशन

मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए हो रहे बड़े स्तर फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है. बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से NRI बनकर लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिए हैं.
Medical College NRI Fake Documents: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने मेडिकल कॉलेज में फर्जी तरीके से एडमिशन के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है. जांच में पता चला है कि फर्जी तरीके से MBBD कोर्स में NRI के दस्तावेज पेश किए और बड़े पैमाने में दाखिले कराए. बताया जा रहा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने MBBS में करीब 18000 एडमिशन फर्जी NRI सर्टिफिकेट की मदद से कराए.
ED को विदेश मंत्रालय (MEA) और भारतीय दूतावासों की मदद से पता चला कि एजेंटों और कॉलेजों ने मिलकर यह गड़बड़ी की. जांच में पाया गया कि कॉलेजों ने एजेंटों को पैसे देकर फर्जी NRI डॉक्यूमेंट्स, जैसे दूतावास से जुड़े कागज और नकली फैमिली ट्री तैयार करवाए. इतना ही नहीं कई मामलों में तो एक ही तरह के दस्तावेज अलग-अलग छात्रों के लिए इस्तेमाल किए गए.
दावा है कि कुछ असली NRI उम्मीदवार भी इसमें शामिल पाए गए हैं. एजेंट्स उन्हें पैसे देकर उनके नाम और सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर लेते थे. छापेमारी में ED ने बड़ी तादाद में फर्जी NRI सर्टिफिकेट और अमेरिकी नोटरी अधिकारियों की नकली मुहरें बरामद कीं. नियमों के मुताबिक NRI कोटे से एडमिशन लेने वाले छात्रों की फीस उनके NRI रिश्तेदार के जरिए चुकाई जानी चाहिए लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि ज्यादातर मामलों में फीस भारत में ही अन्य लोगों ने जमा की न कि NRI परिवार ने.
विदेशी दूतावासों से मिली जानकारी के मुताबिक कई NRI स्पॉन्सर्स के दस्तावेज पूरी तरह फर्जी पाए गए. इसके बावजूद कई राज्यों ने नियमों का उल्लंघन कर ऐसे छात्रों को दाखिला दे दिया. स्थानीय प्रशासन पर भी संगीन आरोप लगे हैं. ईडी का कहना है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्राइवेट कॉलेजों में गड़बड़ी की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी थी लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की.
ED ने पश्चिम बंगाल के एक प्राइवेट कॉलेज की 6.42 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट कुर्क की है. इससे पहले भी 12.33 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की जा चुकी है. ED का कहना है कि यह मामला मेडिकल शिक्षा में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की गंभीर मिसाल है और इसमें शामिल कॉलेजों व एजेंटों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
