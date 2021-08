'नीरज नाम बताओ और फ्री पेट्रोल ले जाओ', मेडल विजेता के सम्मान में फैन का अनोखा ऑफर

भरूच: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo olympics 2020) में गोल्ड मेडल जीत कर भारत का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा (Gold Medallist Neeraj Chopra) पर देश का हर नागरिक गर्व कर रहा है. नीरज चोपड़ा की जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो गई है. गुजरात में ‘इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ के एक पेट्रोल पंप मालिक ने तो ऐसी घोषणा की है जो नीरज नाम के हर शख्स को फायदा दे सकती है.

Gujarat | Ayuub Pathan, a petrol pump owner in Bharuch, offers free petrol, up to Rs 501, to people who share their names with Olympic gold medallist Neeraj Chopra.

"It is our 2-day scheme to honour him. We're entertaining all valid ID Card-holding namesakes of Chopra," he said. pic.twitter.com/PAc43jYw6Q

— ANI (@ANI) August 9, 2021