देशभर में बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के लिए जारी की बड़ी गाइडलाइन

Supreme Court Latest News on School Girls Sanitary Pads: स्कूल जाने वाली बड़ी लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि देशभर के सभी स्कूलों में क्लास 6 से क्लास 12 तक कि लडकियों को मुफ्त सेनेटरी नेपकिन मुहैया कराया जाए. सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को इस आदेश का पालन करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइंस

स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड देने की पॉलिसी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइंस जारी की है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी स्कूलों (सरकारी और प्राइवेट) में काम करने वाले अलग-अलग जेंडर के लिए सेपरेट टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए. साथ ही सभी स्कूलों को वहां पर प्राइवेसी भी सुनिश्चित करनी चाहिए.

'विक्लांग व्यक्तियों के अधिकारों का रखें ध्यान'

अदालत ने यह भी कहा है कि स्कूलों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए. ऐसा कोई काम न किया जाए, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सभी स्कूलों को टॉयलेट के अंदर मुफ्त बायोडिग्रेडेबल नैपकिन उपलब्ध कराने होंगे. ये नैपकिन लड़कियों को मशीनों के जरिए या परिसर के अंदर तय अधिकारियों की ओर से उपलब्ध कराए जाएं.