Advertisement
trendingNow13091634
Hindi Newsदेशदेशभर में बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के लिए जारी की बड़ी गाइडलाइन

देशभर में बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के लिए जारी की बड़ी गाइडलाइन

Supreme Court Order on School Girls Sanitary Pads: क्या देशभर के स्कूलों में पढ़ने वाली बड़ी लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड्स बांटे जाने चाहिए? इस मुद्दे पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वृहद गाइडलाइन जारी की है, जिसे सभी स्कूलों को जानना चाहिए.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 30, 2026, 03:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देशभर में बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के लिए जारी की बड़ी गाइडलाइन

Supreme Court Latest News on School Girls Sanitary Pads: स्कूल जाने वाली बड़ी लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि देशभर के सभी स्कूलों में क्लास 6 से क्लास 12 तक कि लडकियों को मुफ्त सेनेटरी नेपकिन मुहैया कराया जाए. सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को इस आदेश का पालन करना होगा. 

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइंस

स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड देने की पॉलिसी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइंस जारी की है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी स्कूलों (सरकारी और प्राइवेट) में काम करने वाले अलग-अलग जेंडर के लिए सेपरेट टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए. साथ ही सभी स्कूलों को वहां पर प्राइवेसी भी सुनिश्चित करनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

'विक्लांग व्यक्तियों के अधिकारों का रखें ध्यान'

अदालत ने यह भी कहा है कि स्कूलों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए. ऐसा कोई काम न किया जाए, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सभी स्कूलों को टॉयलेट के अंदर मुफ्त बायोडिग्रेडेबल नैपकिन उपलब्ध कराने होंगे. ये नैपकिन लड़कियों को मशीनों के जरिए या परिसर के अंदर तय अधिकारियों की ओर से उपलब्ध कराए जाएं.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Supreme Court News

Trending news

बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
Sunetra Pawar
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
Mumbai Taxi Scam
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
Telangana NEWS
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
Hamid Ansari
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
Hospital
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार