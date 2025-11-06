Advertisement
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें, शौर्य के आगे झुक गए थे अंग्रेज

Rani Gaidinliu: देश को आजादी दिलाने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी. क्रांतिकारियों के बलिदान को आज भी याद किया जाता है. देशभर में कई ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई. ऐसे ही हम बताने जा रहे हैं उस रानी की कहानी के बारे में जिसने अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया. जब बच्चों की खेलने की उम्र होती है तो उन्होंने 13 साल की उम्र में विद्रोह का नेतृत्व किया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 06, 2025, 12:52 PM IST
Freedom Fighters: भारत का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है. देश में ऐसी कई ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई जिसे याद करके आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. आजादी की लड़ाइयों का जिक्र होते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसे ही हम बताने जा रहे हैं 13 साल की उस बच्ची के कहानी के बारे में जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी और उस उम्र में अंग्रेजों से लोहा लिया जब बच्चे खेलने और पढ़ने में व्यस्त रहते हैं.  उस बच्ची ने एक ऐसे विद्रोह का नेतृत्व किया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया. आइए जानते हैं उस बच्ची की कहानी के बारे में विस्तार के साथ.

कहां हुआ क्रांतिकारी लड़की का जन्म
1915 में नुंगकाओ (मणिपुर) के छोटे से गांव में जन्मी गाइदिन्ल्यू एक साधारण जेलियांगरोंग आदिवासी परिवार में पली-बढ़ीं. उस जमाने में पहाड़ियों में जीवन कठिन लेकिन शांतिपूर्ण था, हालांकि बाद में ब्रिटिश शासन ने नए कर, जबरन मजदूरी और स्थानीय रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप करके उनकी पारंपरिक जीवन शैली को बाधित कर दिया. इस अशांति के बीच हेराका आंदोलन नामक एक नए आस्था-आधारित प्रतिरोध ने जड़ें जमा लीं. उनकी चचेरी बहन हैपो जादोनांग द्वारा स्थापित इस संगठन का उद्देश्य पैतृक परंपराओं को पुनर्जीवित करना और जेलियानग्रोंग जनजातियों (जेमे, लियांगमाई और रोंगमेई) को एक आध्यात्मिक और राजनीतिक झंडे तले एकजुट करना था. जिसका उद्देश्य स्वशासन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का सपना था.

आंदोलन का हिस्सा बनीं गाइदिन्ल्यू
बता दें कि 13 साल की उम्र में गाइदिन्ल्यू, जादोनांग के आंदोलन का हिस्सा बनीं और जल्द ही, उन्होंने ग्रामीणों को संगठित करना, एकता का संदेश फैलाना और अपने लोगों से ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध करने का आग्रह करना शुरू कर दिया. 1931 में जब अंग्रेजों ने जादोनांग को 'जादूगर' और 'विद्रोही' कहकर फांसी पर चढ़ा दिया, तो गाइदिन्ल्यू ने कमान संभाली. उनके नेतृत्व ने आध्यात्मिक अवज्ञा को सशस्त्र प्रतिरोध में बदल दिया. आदिवासी योद्धाओं के एक ग्रुप के साथ उन्होंने ब्रिटिश चौकियों पर छापामार हमलों का नेतृत्व किया, आपूर्ति लाइनें काट दीं और अपने लोगों को औपनिवेशिक अधिकारियों को कर देना बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया. 

16 साल की उम्र में हुई गिरफ्तारी
गाइदिन्ल्यू की बढ़ती हुई उम्र के साथ क्रांतिकारी तेवर बदलते गए, जिसे देखकर अंग्रेज भी हैरानी में पड़ गए थे. अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और 16 साल की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया. 1932 में, जब वह सिर्फ 16 साल की थीं, उत्तरी कछार पहाड़ियों में एक भीषण मुठभेड़ के बाद गाइदिन्ल्यू को गिरफ़्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई. इसके बावजूद भी उनकी इच्छाशक्ति कमजोर नहीं हुई. 14 साल तक वो अंग्रेजों की बनाई जेलों में जीती रही और फिर 1937 में उनसे प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू मिलने गए. इस मुलाकात के बाद उन्होंने उन्हें 'पहाड़ों की बेटी' कहा. आजादी के बाद भी उनका संघर्ष लगातार चलता रहा.

आजादी के बाद भी किया ये काम
देश की आजादी के बाद भी उनका मिशन खत्म नहीं हुआ, उन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के हितों में लगा दिया. अब ये बच्ची रानी बन चुकीं थी और इन्हें रानी गाइदिन्ल्यू के नाम से जाना जाने लगा था. रानी गाइदिन्ल्यू ने आदिवासी पहचान को बनाए रखने, शिक्षा को बढ़ावा देने और हेराका धर्म को एक एकीकृत सांस्कृतिक शक्ति के रूप में मजबूत करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया. उन्होंने नागा क्षेत्रों में विकास लाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम किया. देशसेवा के लिए उन्हें 1982 और ताम्र पत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. रानी गाइदिन्ल्यू का 1993 में निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में साहस की सबसे असाधारण कहानियों में से एक है.

Rani Gaidinliu

