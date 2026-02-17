मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत को क्या होने वाला है फायदा, पीएम मोदी से मुलाकात पर पूरी दुनिया की क्यों है नजर?

मुंबई में मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel Macron अपनी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों के साथ भारत दौरे पर पहुंचे.यह उनका चौथा भारत दौरा है और इसे दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.मुंबई एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

यह यात्रा 19 फरवरी तक चलेगी और इसमें कई बड़े राजनीतिक, तकनीकी और रणनीतिक कार्यक्रम तय किए गए हैं।

पीएम मोदी से होगी अहम मुलाकात

भारत दौरे के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों की प्रधानमंत्री Narendra Modi के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी.विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक, दोनों नेता मिलकर “Year of Innovation 2026” की शुरुआत करेंगे।

इस बैठक में AI, उभरती तकनीक, रक्षा सहयोग और भविष्य की साझेदारी को लेकर विस्तृत चर्चा होने वाली है.माना जा रहा है कि यह मुलाकात भारत-फ्रांस संबंधों को नई दिशा दे सकती है.