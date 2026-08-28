बस 72 घंटे बचे हैं...शुरू हो गई नेपाल के 'झील बम' की उलटी गिनती, क्या भारत पर भी सैलाब का खतरा?

नेपाल में आई भयानक बाढ़ से हर कोई खौफजदा है. लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. CCTV की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजिंग में अधिकारियों ने हिमालयी बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपरी हिस्से में एक 'बैरियर लेक' (रुकावट से बनी झील) की पहचान की है, जो बचाव कार्यों में मुश्किलें खड़ी कर सकती है.
सरकारी मीडिया के मुताबिक, चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने आपदा वाली जगह के उत्तर-पूर्व में छोचेन खोला और पुरेपु त्सांगपो नदियों के संगम पर बनी इस झील की निगरानी और जांच बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि यह कदम बचाव कार्यों में मदद करने और किसी और घटना को रोकने के लिए उठाया गया है.
गुरुवार तक 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी वाली यह बैरियर लेक पहले से ही ओवरफ्लो हो रही है. चीन सेंट्रल टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले तीन दिनों (72 घंटे) में झील में और 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी आने की उम्मीद है.
CCTV के अनुसार, चीनी अधिकारियों ने बैरियर झील का हवाई सर्वे और 3D मॉडलिंग करने के लिए आठ सदस्यों वाली इंजीनियरिंग टीम तैनात की है. इंजीनियरों में से एक, चेन हानक्सियाओ ने कहा कि चुनौतियों में उस जगह तक पहुंचना मुश्किल होना शामिल है. चेन ने गुरुवार शाम CCTV को बताया, 'ग्लेशियर के टूटने से झील बनने के बाद, इसके किनारे कई अलग-थलग और खड़ी चट्टानें बन गईं.'
चेन ने कहा कि झील से होने वाले खतरे को कम करने का आम तरीका बांध के निचले हिस्से में पानी निकालने के लिए एक चैनल बनाना है, लेकिन उस चैनल की चौड़ाई और गहराई का हिसाब इस आधार पर लगाना होगा कि पानी कितनी तेजी से बहेगा और झील कितनी जल्दी भरेगी. उनके सर्वे के डेटा से पता चला कि झील लगभग 150 मीटर लंबी और 40-50 मीटर गहरी थी, जिसमें 1.5-2 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा था.
उनका अगला काम झील की निगरानी करना और झील की तली से डेटा इकट्ठा करना था, साथ ही आने वाले दिनों में मौसम की निगरानी करना भी शामिल था. ग्यिरोंग बॉर्डर पोर्ट इलाके में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जिससे ऊपर की ओर खतरनाक जोन के आस-पास की मिट्टी और चट्टानें ढीली और अस्थिर हो गई हैं.आने वाले हफ्ते में भी बारिश जारी रहने का अनुमान है.
चीन ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगले तीन दिनों में 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी (लगभग 1,200 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर) अभी भी बांध बनी झील में बहकर आने की उम्मीद है, जिससे इसके टूटने का बहुत ज्यादा खतरा है. पानी का बहाव सबसे ज्यादा 1 सितंबर के आसपास होने की उम्मीद है.
चीनी बचाव दल की हवाई फुटेज में बैरियर झील में भूरे रंग के पानी का एक बेसिन में जमा होना दिखाई दिया, जिसका कोई दिखाई देने वाला निकास नहीं था. इसने पहले ही झाड़ियों और पेड़ों को डुबो दिया था और मलबे और पत्थरों की रुकावट पर दबाव डालता हुआ दिख रहा था.
अगर नक्शे के हिसाब से देखें तो भारत इससे सटा हुआ नहीं है लेकिन जो रिवर सिस्टम है, उससे हमारा मुल्क कनेक्टेड है. छोचेन खोला, पुरेपु त्सांगपो नदियों और झील को अगर देखें तो भारत इससे करीब 120-140 किमी उत्तर में है.
जियोलॉजिकल डिस्टेंस के हिसाब से तो यह ज्यादा नहीं है. मगर असली परेशानी शुरू होती है नदियों के मार्ग पर इसके जुड़ाव से. यहां से जो पानी निकलता है, वह नेपाल से होकर बढ़ता है और उसकी रफ्तार बेहद तेज होती है. यह गंडक नदी से बिहार में एंट्री करता है.
अगर ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ता है या फिर जो प्राकृतिक बांध है, वो टूट जाता है तो लैंडस्लाइड के कारण बनी झील का अचानक फटना या आउटबर्स्ट फ्लड जैसा माना जाता है. इसमें पानी बेहद तेज रफ्तार से नीचे की ओर आता है. इसके साथ मलबा, पेड़, मिट्टी और चट्टानें भी आती हैं.
छोचेन खोला, पुरेपु त्सांगपो से जो पानी निकलता है, वो पहले नेपाल के रिवर सिस्टम में शरीक होता है. फिर भोटोकोशी का पानी त्रिशूली नदी से मिलता है. यही पानी आगे जाकर गंडक या नारायणी नदी से मिलती है और फिर यही पानी भारत में आता है.
इसका मतलब है कि झील का संबंध भारत से सीधे तौर पर नहीं है. लेकिन जिस रिवर सिस्टम से पानी आता है, उससे बिहार और यूपी प्रभावित हो सकते हैं. अगर ऊपरी इलाकों में अचानक पानी तेजी से आया तो फिर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. लिहाजा यूपी और बिहार के लिए अलर्ट रहना बेहद जरूरी है. क्योंकि स्थिति इसी पर निर्भर करेगी कि झील का पानी स्थिर रहता है फिर तेजी से नीचे की ओर आता है.