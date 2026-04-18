180 लड़कियों का यौन उत्पीड़न, 350 अश्लील वीडियो; भड़के सांसद बोले- 'ऐसों को उबलते तेल में तलना चाहिए'

Paratwada sexual assault case: महाराष्ट्र के अमरावती जिले के परतवाड़ा में मोहम्मद अयाज मोहम्मद तनवीर नाम के युवक पर कई युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने और उनका यौन शोषण करने के गंभीर आरोप लगे हैं. इस मामले में करीब 180 युवतियों के शोषण की बात सामने आई है. वहीं पीड़ित लड़कियों के करीब 350 अश्लील वीडियो वायरल किए जाने का दावा किया जा रहा है. इतनी बड़ी तादाद में यौन उत्पीड़न के इस जघन्य मामले को लेकर अमरावती के सांसद बवलंत बसंत वानखेड़े (Balwant Baswant Wankhade) ने कहा, 'दोषियों को खौलते तेल में तल देना चाहिए, ऐसे नराधम पापियों के फांसी की सजा काफी नहीं है.'

बलवंत वानखेड़े ने जी न्यूज़ से बात करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, उन्होंने पुलिस से मिलकर एक पत्र भी सौंपा है.

अमरावती में सियासी भूचाल

अमरावती का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया है. राजनीतिक दलों के नेता इस मामले में नजीर पेश करने वाली सजा की मांग कर रहे हैं. आरोपों का खुलासा होने के बाद उस नराधम के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग उठने लगी. इस मांग के तुरंत बाद नगर परिषद प्रशासन ने उस नराधम के घर पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है. इस जघन्य मामले पर अमरावती के कांग्रेस सांसद बलवंत वानखड़े ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'इस नराधम को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा भी इस पाप के लिए कम पड़ेगी.'

चार गिरफ्तार

पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल ये चारों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और कुछ आरोपियों ने अपराध कबूल किया है.

बीजेपी सांसद ने भी खोला मोर्चा

अमरावती के परतवाड़ा शहर में मोहम्मद अयाज मोहम्मद तनवीर नाम के युवक ने कई लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करते हुए उनकी मर्जी के बिना लैंगिक अत्याचार करने के आरोप से अमरावती में खलबली मच गई है. इस गंभीर मामले की गहन जांच करको आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग बीजेपी नेता और सांसद अनिल बोंडे ने की है.

पूरे मामले पर बड़नेरा के विधायक रवी राणा ने कहा कि ऐसे क्रूर कृत्य करने वाले आरोपियों को उम्रकैद होनी चाहिए. अगर जरूरत पड़ी तो आरोपी को हमारे हवाले कर दो, हम उसका बंदोबस्त कर देंगे.

परतवाड़ा के मोहम्मद अयाज मोहम्मद तनवीर का एमआईएम पार्टी से संबंध सामने आने के बाद एमआईएम ने मोहम्मद तनवीर का निलंबन पत्र जारी कर दिया है. (इनपुट: संवाददाता - अनिरुद्ध दवाळे)