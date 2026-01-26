Advertisement
कर्तव्य पथ बनेगा पावर पथ, 77वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया देखेगी भारत के अर्जुन-ब्रह्मोस का दम

Republic Day 2026: आज गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया भारत की ताकत देखेगी. कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम, मेन बैटल टैंक अर्जुन और यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 'सूर्यास्त्र' सहित कई तरह के स्वदेशी और फ्रंटलाइन मिलिट्री प्लेटफॉर्म दिखाएगा

Jan 26, 2026, 06:26 AM IST
Republic Day 2026: भारत सोमवार को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम, मेन बैटल टैंक अर्जुन और यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 'सूर्यास्त्र' सहित कई तरह के स्वदेशी और फ्रंटलाइन मिलिट्री प्लेटफॉर्म दिखाएगा. 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में, भारतीय सेना कई नई यूनिट्स और फॉर्मेशन को भी पहली बार पेश करेगी, जो देश की बढ़ती मिलिट्री क्षमता और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं.  

गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के बीच LoC पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नई बनी भैरव लाइट कमांडो बटालियन, शक्तिबान रेजिमेंट, साथ ही ज़ांस्कर टट्टू और बैक्ट्रियन ऊंट पहली बार औपचारिक रूप से इस परेड में हिस्सा लेंगे. एक और 61 कैवेलरी की घुड़सवार टुकड़ी अपने पारंपरिक औपचारिक पहनावे से हटकर इस परेड में हिस्सा लेगी.  

सैन्य शक्ति को उजागर करेगी सैन्य परेड

सेना के अधिकारियों ने बताया कि सेना के कॉलम जिसमें सैन्य कर्मियों के साथ प्रमुख स्वदेशी प्लेटफॉर्म शामिल हैं, कर्तव्य पथ पर चरणबद्ध तरीके से युद्ध की व्यूह संरचना के साथ आगे बढ़ेंगे. परंपरागत रूप से परेड में अग्रणी सशस्त्र बलों की टुकड़ी 61 कैवेलरी, अपनी प्रभावशाली उपस्थिति और विशिष्ट औपचारिक हेडगियर के लिए जानी जाती है. हालांकि, इस साल का प्रदर्शन परंपरा के साथ-साथ परिचालन तत्परता पर भी ज़ोर देगा. अधिकारियों के अनुसार, गणतंत्र दिवस समारोह भारत की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति को उजागर करेगा.

यह भी पढ़ें: भारत के गणतंत्र की विकास यात्रा के 76 सालों में कितना बदला देश? कहां से कहां पहुंचे हम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी इस समारोह का नेतृत्व 

इस कार्यक्रम का मुख्य विषय 'वंदे मातरम के 150 साल' होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह का नेतृत्व करेंगी, जो सुबह 10.30 बजे शुरू होगा और लगभग 90 मिनट तक चलेगा. भारतीय सेना के चरणबद्ध युद्ध व्यूह में एक हवाई घटक शामिल होगा जिसमें एक उच्च-गतिशीलता टोही वाहन और भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया बख्तरबंद हल्का विशेष वाहन शामिल होगा. हवाई सहायता स्वदेशी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और इसके सशस्त्र संस्करण, रुद्र द्वारा प्रदान की जाएगी, जो युद्धक्षेत्र को आकार देने के लिए प्रहार संरचना में उड़ान भरेंगे.

परेड में शामिल होंगे T-90 भीष्म टैंक और अर्जुन टैंक

युद्ध खंड में T-90 भीष्म टैंक और स्वदेशी मुख्य युद्धक अर्जुन टैंक सलामी मंच के सामने से परेड करते हुए निकलेंगे जिन्हें अपाचे AH-64E हमलावर हेलीकॉप्टर और प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से बैकअप दिया जाएगा. इसके अलावा BMP-II इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल और नाग मिसाइल सिस्टम (ट्रैक्ड) Mk-2 शामिल होंगी. प्रमुख रक्षा संपत्तियों की एक सीरीज भी प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM), एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS), धनुष तोप, दिव्यास्त्र बैटरी और चुनिंदा ड्रोन का एक स्थिर प्रदर्शन शामिल है. 

यह भी पढ़ें: Republic Day 2026: कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?

कर्तव्य पथ पर दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर...

यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम (URLS) सूर्यास्त्र, जो 300 किमी तक सतह से सतह पर हमले करने में सक्षम है, को पहली बार प्रदर्शित किया जाएगा.  परेड में शक्तिबान रेजिमेंट का भी डेब्यू होगा. जो ड्रोन, काउंटर-ड्रोन सिस्टम और लोइटरिंग म्यूनिशन से लैस एक आर्टिलरी यूनिट है. पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैनात प्रमुख हथियार प्रणालियों की प्रतिकृतियों को दर्शाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी एक प्रमुख आकर्षण होने की उम्मीद है. अधिकारियों ने कहा कि यह झांकी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का निर्णायक रूप से जवाब देने के भारत के संकल्प का प्रतीक होगी. ऑपरेशन सिंदूर का संक्षिप्त चित्रण पेश करने वाला एक कांच के केस वाला एक परिचालन भी कर्तव्य पथ पर चलेगा. ऑपरेशन के दौरान, ब्रह्मोस मिसाइलों ने निर्णायक हमले किए, जबकि आकाश मिसाइल सिस्टम और S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने एक सुरक्षा कवच प्रदान किया. 

फ्लाई पास्ट में कुल 29 विमान शामिल होंगे

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) भी लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (LR-AShM) का प्रदर्शन करेगा, जो एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और चलते दोनों तरह के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है और इसे कई पेलोड ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. हवाई फ्लाई-पास्ट जो परेड के सबसे प्रतीक्षित हिस्सों में से एक है उसमें 29 विमान शामिल होंगे. जिनमें 16 लड़ाकू जेट, चार परिवहन विमान और नौ हेलीकॉप्टर शामिल हैं. भाग लेने वाले विमानों में राफेल, Su-30 MKI, MiG-29 और जगुआर लड़ाकू विमान शामिल हैं. इसके साथ ही C-130, C-295 और भारतीय नौसेना के P-8I विमान जैसे परिवहन और निगरानी एसेट्स भी शामिल हैं. फ्लाई-पास्ट अर्जन, वज्रांग, वरुण और विजय नाम के फॉर्मेशन में किया जाएगा. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, उर्सुला वॉन डेर लेयेन गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे.

