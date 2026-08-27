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क्या भारतीयों की जान की कीमत कम है? Fanta से Cerelac तक... यूरोप में हेल्थ स्टैंडर्ड्स का पालन, तो भारत में 'धीमा जहर' क्यों?

Cold Drink Adulteration: जो कंपनियां खाद्य पदार्थों की क्वालिटी के मामले में यूरोप-अमेरिका में बेहद सख्ती बरतती हैं , वे भारत में घटिया क्वालिटी वाली सामान क्यों बेचती हैं. क्या भारतीयों की जान की कीमत दूसरों से कमतर है? अगर वे यूरोप में हेल्थ स्टैंडर्ड्स बरकरार रखती हैं तो तो भारत में 'धीमा ज़हर' क्यों देती हैं?

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 27, 2026, 01:35 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:36 AM IST
क्या भारतीयों की जान की कीमत कम है? Fanta से Cerelac तक... यूरोप में हेल्थ स्टैंडर्ड्स का पालन, तो भारत में 'धीमा जहर' क्यों?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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