क्या भारतीयों की जान की कीमत कम है? Fanta से Cerelac तक... यूरोप में हेल्थ स्टैंडर्ड्स का पालन, तो भारत में 'धीमा जहर' क्यों?

How Food Adulteration Happening in India? आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ सिर्फ मिठाई के नाम पर नहीं हो रहा है. कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली कंपनियां भी लोगों की सेहत खराब करने वाला प्रोडक्ट बेच रही हैं. ये काम छोटी-मोटी कंपनी नहीं बल्कि कई मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही हैं. भारत में बेचे जाने वाले फेंटा में यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल किया जाता है. लंदन में बिकने वाले फेंटा के एक कैन और भारत में बिकने वाले कैन में ज़मीन-आसमान का अंतर है. ये हम नहीं कह रहे बल्कि ब्रिटेन की ही न्यूज एजेंसी कह रही है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में बिकने वाले फेंटा की कैन में 63 कैलोरी होती है जबकि भारत में उसी कैन में तीन गुना ज़्यादा चीनी होती है. यानी बोतल वही, लेकिन भारत में एक्स्ट्रा चीनी फ्री.
भारत में बिकने वाले फेंटा में सिर्फ़ चीनी ही एक्स्ट्रा नहीं है. इसमें एक कृत्रिम रंग भी इस्तेमाल किया जाता है. फेंटा को चमकदार और आकर्षक रंग देने के लिए ये मिलाया जाता है, जिससे बच्चों को एलर्जी हो सकती है. कोल्ड ड्रिंक में कृत्रिम रंग को लेकर यूरोप में सख़्त नियम हैं. कृत्रिम रंग का इस्तेमाल करने पर स्वास्थ्य चेतावनी देना जरूरी है. लेकिन भारत में इसे पैकेट के पीछे छोटे अक्षरों में लिख दिया जाता है. इतना छोटा कि शायद ही आप इसे पढ़ पाएं. इन कंपनियों को लगता है कि भारत में ऐसी चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है.
सोचिए, एक ही ब्रांड है, एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन यूरोप के मुक़ाबले भारत में चीनी तीन गुना ज़्यादा. ब्रिटेन के लोगों के लिए कम कैलोरी वाला फेंटा बनाया जाता है. लेकिन भारत में उन्हें ज़्यादा कैलोरी वाला प्रोडक्ट बेचने में कोई हिचक नहीं है.
आम तौर पर लोग ये सोचकर फेंटा ख़रीदते हैं कि इसे बनाने वाली कंपनी कोका कोला तो पूरी दुनिया में फैली हुई है. वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है. लोग सोचते हैं कि वो वही फेंटा पी रहे हैं, जिसे अमेरिका या यूरोप के लोग पीते हैं. लोगों को लगता है कि वो लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं.
वो हाई स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं. लेकिन ये विदेशी कंपनियां वही प्रोडक्ट भारत में किस लेवल का बेच रही हैं. वो आप देख रहे हैं. वो यूरोप के लोगों को अच्छी क्वालिटी वाला कोल्ड ड्रिंक बेच रही हैं लेकिन भारतीयों को एक्स्ट्रा चीनी और आर्टिफिशियल कलर वाला कोल्ड ड्रिंक.
ज़्यादा शुगर वाला फेंटा भारत के लोगों के लिए कितना नुक़सानदेह है, इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़ों पर गौर करना चाहिए. ज़्यादा कैलोरी का मतलब है ज़्यादा बीमारी. मोटापे से लेकर टाइप-टू डाइबिटीज़ और दिल की बीमारियों का ख़तरा इससे बढ़ जाता है.
#DNAमित्रों | भारत में 3 गुनी ज्यादा चीनी मिलाता है फेंटा
लंदन से दिल्ली आते.. 'फेंटा' जहर बन जाता है?
भारतीयों की सेहत से खिलवाड़.. कहां है सरकार ?#DNA #DNAWithRahulSinha #Fanta #Sugar #Health
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— Zee News (@ZeeNews) August 26, 2026
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 1980 से 2024 के बीच भारत में मोटापे का शिकार बनने वाले लोगों की संख्या में क़रीब 2400% की बढ़ोतरी हुई है. वहीं कोका कोला जिस अमेरिका की कंपनी है, वहां इस अवधि में मोटापा की दर में 239% की बढ़ोतरी हुई है. जबकि यूरोप में मोटापे की दर में सिर्फ 68% का इज़ाफ़ा हुआ है.
लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक 45 करोड़ भारतीय मोटापे का शिकार होंगे. लेकिन इसके बावजूद फेंटा में ज़्यादा चीनी मिलाकर बेचा जा रहा है. और वो देश के आधार पर भेदभाव करती है. क्या उन्हें ये लगता है कि भारत के लोगों की ज़िंदगी की क़ीमत यूरोप के लोगों की ज़िंदगी से कम है? वो मोटापे के डर से लंदन के लोगों को ज़्यादा कैलोरी वाला प्रोडक्ट नहीं बेचती है. लेकिन भारत के लोगों को तीन गुना कैलोरी वाला फेंटा बेचने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं करती.
भारत के उपभोक्ताओं के साथ ये खिलवाड़ केवल कोका कोला ही नहीं कर रही है. नैस्ले के मामले में भी यही दिख रहा है. रॉयटर्स के मुताबिक़ भारत में बिकने वाली नैस्ले की मैगी पाम ऑयल से बनती है. जबकि ब्रिटेन में सनफ्लावर ऑयल से बनने वाली मैगी बिकती है. यानी भारत में सस्ते तेल से मैगी बनाते हैं जबकि ब्रिटेन में महंगे तेल से.
भारत में बिकने वाली किट कैट चॉकलेट में सिर्फ साढ़े 4 प्रतिशत कोकोआ सॉलिड होता है. जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये कम से कम 22% है. जितना ज्यादा कोकोआ सॉलिड होगा, उतना ही ज्यादा असली चॉकलेट का स्वाद आएगा. यानी भारत में चीनी और मिल्क पाउडर की मात्रा ज़्यादा होती है.
नेस्ले का सेरेलैक बेबी फूड काफी इस्तेमाल होता है. लेकिन 2 साल पहले तक सेरेलैक में औसतन 2.7 ग्राम चीनी प्रति सर्विंग मिलाई जाती थी यानी एक बार खिलाने में क़रीब 3 ग्राम चीनी का इस्तेमाल होता था. लेकिन स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और जर्मनी में यही प्रोडक्ट बिना चीनी के बिकता है. 2024 में नेस्ले को झुकना पड़ा और उसने शुगर फ्री सेरेलैक बेचने का एलान किया.
आप जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसा क्यों कर पाती हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो भारत में खाने-पीने की चीज़ों को लेकर सख्ती न होने का फायदा उठाती है. खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता की जांच करने वाली संस्था FSSAI ने खाने-पीने की चीज़ों के पैकेट के आगे हेल्थ वार्निंग का लेबल लगाने की योजना बनाई थी. इनमें रंगों के जरिए बताया जाता कि किसी उत्पाद में चीनी, नमक या फैट की मात्रा कितनी है.
ये इसलिए भी ज़रूरी है कि भारत में पैकेज्ड फूड और बेवरेज का बाज़ार बहुत बड़ा है. उद्योग के अनुमानों के अनुसार 100 अरब डॉलर यानी क़रीब साढ़े 9 लाख करोड़ रुपये के इस बाज़ार में लगभग 80% प्रोडक्ट में फैट, चीनी और नमक की मात्रा ज़्यादा है.
ऐसे लेबल करीब 20 देशों में अलग-अलग रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्राहक बिना पैकेट के पीछे लिखी जानकारी पढ़े बिना भी किसी उत्पाद के बारे में समझ सकते हैं. लेकिन कंपनियों के विरोध की वजह से अभी तक इस पर अमल नहीं हो पाया है. FSSAI ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करना मुश्किल है.
सोचिए, एक तरफ़ कंपनियां लोगों को घटिया प्रोडक्ट बेच रही है, दूसरी तरफ़ इस पर सख़्ती बरतने वाली संस्था अपने हाथ खड़े कर रही है. इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कंपनियों को बदलना है. लोगों को भी बदलना होगा.
हाल ही में कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था. बड़ी संख्या में लोग डंपिंग साइट के पास फेंकी गई चॉकलेट और टॉफियां इकट्ठा करते नजर आ रहे थे. कोई इन्हें हाथों में उठा रहा था तो कोई बैग, बोरे और डिब्बों में भरकर ले जा रहा था. जबकि ये एक्सपायर्ड चॉकलेट थीं. किसी ने इन्हे फेंक दिया था. एक्सपायर्ड चॉकलेट को खाने से बीमार हो सकते हैं. इसके बावजूद चॉकलेट देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई. इसी सोच की बात हम कर रहे हैं. यही बदलना चाहिए.