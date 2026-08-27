क्या भारतीयों की जान की कीमत कम है? Fanta से Cerelac तक... यूरोप में हेल्थ स्टैंडर्ड्स का पालन, तो भारत में 'धीमा जहर' क्यों?

How Food Adulteration Happening in India? आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ सिर्फ मिठाई के नाम पर नहीं हो रहा है. कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली कंपनियां भी लोगों की सेहत खराब करने वाला प्रोडक्ट बेच रही हैं. ये काम छोटी-मोटी कंपनी नहीं बल्कि कई मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही हैं. भारत में बेचे जाने वाले फेंटा में यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल किया जाता है. लंदन में बिकने वाले फेंटा के एक कैन और भारत में बिकने वाले कैन में ज़मीन-आसमान का अंतर है. ये हम नहीं कह रहे बल्कि ब्रिटेन की ही न्यूज एजेंसी कह रही है.