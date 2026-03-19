गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा? ‘धुरंधर-2’ में दिखी खौफ की असली कहानी

Criminal History of Mafia Atiq Ahmed: ईद से पहले धुरंधर-2 मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में भारत के एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी भी बारीकी से दिखाई गई है, जो रहता तो भारत में था लेकिन उसकी निष्ठा आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान से जुड़ी थी. अपने मुल्क से गद्दारी करने वाला वह कैरेक्टर और कोई नहीं, बल्कि प्रयागराज का माफिया डॉन अतीक अहमद था. जिसका नामोंनिशान योगी सरकार हमेशा के लिए मिटा चुकी है.

गली के गुंडे से माफिया डॉन का सफर

मूवी में कैरेक्टर का नाम आतिफ अहमद दिखाया गया है और उसे उत्तर प्रदेश का राजनेता बताया गया है. लेकिन उसकी चाल-ढ़ाल और वेषभूषा देखकर हर कोई समझ सकता है कि इसमें प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद की कहानी बताई गई है. वह अतीक, जो गली के एक गुंडे से लेकर माफिया डॉन और बाद में राजनेता बन गया. जिसे एक वर्ग मुसलमानों का रहनुमा मानता था और जिसे अपनी ओर खींचने के लिए कुछ राजनीतिक दलों में होड़ रहती थी.

अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज (तब इलाहाबाद) में हुआ था. उसके पिता हाजी फिरोज अहमद घोड़ा तांगा चलाकर जैसे-तैसे घर चलाते थे. अतीक का स्वभाव शुरू से ही बवाली था और अपने आस-पास के इलाकों में गुंडई करने में उसे मजा आता था. जल्द ही उसने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी.

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17 साल की उम्र में की पहली हत्या

उसने 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा, जब उसने बेरहमी से एक व्यक्ति की हत्या कर दी. यह उस पर दर्ज हुआ हत्या का पहला केस था. इसके बाद तो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा. उसने अपने भाई अशरफ और दूसरे लोगों के साथ मिलकर गैंग खड़ा किया. गैंग में अधिकतर लोग समुदाय विशेष से जुड़े थे. उसके गैंग ने प्रयागराज में अपना खौफ फैलाकर लोगों से फिरौती वसूलने, जमीन हड़पने और किडनैपिंग करना शुरू कर दिया. जो लोग फिरौती देने में आनाकानी करते थे, अतीक उनकी बर्बरता से हत्या करवा देता था.

1980-90 के दशक में अतीक अहमद अपने बाहुबल से प्रयागराज में खौफ का साम्राज्य स्थापित कर चुका था. उसके अपराधों के बावजूद लोग उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने से डरते थे. वह विरोधियों को डराकर, गवाहों को खरीदकर या उनकी हत्या करवाकर हमेशा के लिए चुप करवा देता था. कई राजनीतिक दलों के खुलेआम संरक्षण की वजह से पुलिस-प्रशासन भी उसके आगे पंगु बने रहने को मजबूर था.

ISI और लश्कर का था चहेता प्यादा

उनके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए, जिसमें कई हत्याएं शामिल थीं. उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले दर्ज हुए नामजद लोगों में से भी अतीक एक था. फिल्म धुरंधर-2 में दिखाए गए दृश्यों के अनुसार, अतीक अहमद के पाकिस्तान से गहरे रिश्ते थे. यूपी पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा से सीधे संपर्क होने की बात कबूल की थी.

पुलिस को दिए बयान में अतीक अहमद ने बताया था कि ड्रोन के जरिए ISI, पंजाब बॉर्डर पर हथियार गिराती थी, जिसे वह अपने लोकल कनेक्शन के जरिए इकट्ठा करवाकर प्रयागराज मंगवा लेता था. यही वजह थी कि उसे AK-47, .45 पिस्टल और RDX जैसे खतरनाक हथियारों की कभी कमी नहीं रही. इन हथियारों को वह जम्मू-कश्मीर के आतंकियों सप्लाई कर देता था और आधे हथियार अपने गैंग के लिए रख लेता था.

सपा सरकार में गुंडई फैलाने का मिला खूब मौका

अपराध की ताकत से मजबूत हो चुके अतीक अहमद में अब पावर पाने की चाहत बढ़ने लगी थी. इसके लिए उसने राजनीति में एंट्री का प्लान बनाया. उसने 1989 में इलाहाबाद वेस्ट से विधायक का निर्दलीय चुनाव लड़ा. उसके डर की वजह से कोई भी मजबूत प्रत्याशी सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया. जिसके चलते वह विधायक बनने में कामयाब रहा. वह मुसलमानों के कार्यक्रमों में जाकर जकात बांटता और खुद को उनका हमदर्द साबित करने की कोशिश करता. इसकी वजह से मुस्लिमों का एक बड़ा समूह माफिया सरगना को अपना रहनुमा मानने लगा था.

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समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को अपनी राजनीति के लिए अतीक अहमद में वे सारे गुण नजर आए, जो उन्हें गद्दी पाने के लिए चाहिए थे. उन्होंने अतीक का खूनी इतिहास जानते हुए भी उसे पार्टी में शामिल कर लिया. इसके बाद अतीक अहमद 5 बार विधायक चुना गया. वह 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी बना.

उमेश पाल की हत्या करवाना पड़ा भारी

इसी राजनीतिक संरक्षण ने उसके अपराधी साम्राज्य को कई गुणा मजबूत कर दिया. अब वह खुलेआम जमीन हड़पता था, कारोबारियों से वसूली करता था और विरोधियों को सरेआम मरवा देता था. इसका सबसे चर्चित मामला 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का था. अतीक अहमद ने पहले राजू पाल को मरवाया. इसके 18 साल बाद उसने हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को 2023 में मरवा दिया.

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लेकिन यह माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अली की बदकिस्मती थी कि उन्हें कानून से बचाकर रखने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में सत्ता से रुखसत हो चुकी थी. अब सत्ता बीजेपी के हाथ में थी और सीएम की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे थे, जो अपराधियों के प्रति जीरो टोलरेंस के लिए शुरू से ही सख्त रहे हैं.

योगी सरकार ने ऐसे करवाया आतंक का अंत

उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने पाकिस्तान के पाले हुए माफिया गुंडे अतीक अहमद का नामोंनिशान मिटाने का अभियान शुरू किया. पुलिस के साथ मुठभेड़ में अतीक के बाहुबली बेटे असद और साथी को मार गिराया गया. इसके बाद 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में मेडिकल चेकअप के दौरान घुसे तीन हमलावरों ने अतीक और उनके भाई अशरफ को गोली मार दी. लाइव टीवी पर यह घटना पूरा दुनिया ने देखी. कुछ ही सेकंड में दहशत फैलाने वाले दोनों भाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए. अतीक ने जिस रास्ते को दुनिया पर बादशाहत करने के लिए चुना, वही आखिर एक दिन उसकी मौत की वजह बन गया.