‘जय मां काली’ से ‘माछ-भात’ तक, कैसे बीजेपी ने बंगाल में रचा इतिहास? 3 फैक्टर ने पलटी बाजी

Major Reasons for BJP Victory in West Bengal: बीजेपी ने दो-तिहाई बहुमत के साथ जीत हासिल कर पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया है. वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को करारी शिकस्त झेलकर सत्ता से बाहर होना पड़ा. आज हम आपको उन 3 फैक्टर के बारे में बताते हैं, जिन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी.
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Three Major Reasons for BJP Victory in West Bengal: पश्चिम बंगाल में बीजेपी इतने बड़े पैमाने पर जीत हासिल करेगी. ये कल्पना कम ही लोगों ने की थी लेकिन बीजेपी के दो शीर्ष नेताओं को यकीन था. ये यकीन उनकी चुनावी स्पीच में बार-बार दिख रही थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, दोनों ही पश्चिम बंगाल में 200 पार करने का यकीन बंगाल और देश को दिला रहे थे और यही हुआ भी. 4 मई को दोपहर के वक्त अनुमान लग चुका था. जबकि शाम होने से पहले बंगाल में सत्ता परिवर्तन का लोकतांत्रिक ऐलान हो गया.
15 साल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी से क्या कुछ गलतियां हुईं, नतीजों ने इसे उजागर कर दिया. जैसे ही रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया, दिल्ली से लेकर बंगाल तक, समर्थकों ने माछ-भात को जीत का परचम बना लिया.
बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक में ये तीन फैक्टर- जय मां काली का नारा, 10 रु. की झालमुड़ी और माछ-भात कैसे निर्णायक हुए, ये अपने आप में चौंकाने वाला है. ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता के ऐसे तमाम तत्वों को बीजेपी से खतरा बताया था, लेकिन बीजेपी ने इसे कैसे बांग्ला संस्कृति के संरक्षण से जोड़कर जनमानस को अपनी तरफ मोड़ लिया, ये जानना बेहद ही दिलचस्प है.
बंगाल में बीजेपी की इस जीत को समझना इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि यही वो पार्टी है, जो 2011 तक बंगाल विधान सभा में खाता भी नहीं खोल पाई थी. 2016 में बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटे जीत पाई थी, जबकि केन्द्र में बीजेपी की सरकार बन चुकी थी और उसने 291 सीटों पर चुनाव लड़ा था. यहीं से शुरू होती है, बंगाल में बीजेपी की जमीनी तैयारी और आक्रामक रणनीति, जिसका असर 2021 में 77 सीटों पर जीत के रूप में दिखा और अब पूर्ण बहुमत के रूप में. वह भी दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ.
बंगाल की जिस धरती पर आज बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, उसका एक पहलू ये भी है- जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि. बंगाल के रहने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर ही बीजेपी की बुनियाद रखी गई थी, आज वही बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता पर काबिज है.
इस चुनाव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी ने अपनी बांग्ला विरासत से जोड़ा, खुद को पूरी संस्कृति के रक्षक के तौर पर स्थापित किया. इसकी शुरूआत होती है, जय मां काली की गूंज से. इस बार बीजेपी ने बंगाल में जय श्रीराम की जगह जय मां काली का सिर्फ नारा बुलंद नहीं किया, बल्कि इसे हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया.
ये वो नारा था, जिसे ममता बनर्जी अपनी हर रैलियों में, हर रोड शो में इस्तेमाल करती थी. मां काली को महिला शक्ति और बंगाली भद्रलोक की पहचान बताती थीं. 2021 तक ममता बनर्जी ने यही किया. तब बीजेपी के चुनावी रैलियों, सभाओं में जय श्रीराम के नारे ज्यादा लगते थे, लेकिन इस बार बीजेपी की रैलियों में मां काली का उदघोष ऐसा मुखर हुआ कि पूरी बाजी ही पलट गई.
बीजेपी और टीएमसी, दोनों ने मां काली को बंगाल की शक्ति बताया. मां काली को बांग्ला संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताते हुए दोनों ने अपने-अपने तरीके से मैसेज देने की कोशिश की. लेकिन मां काली के साथ काबा कहां से जुड़ गया? इसकी क्रोनोलॉजी भी दिलचस्प है. हालांकि बंगाल में ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप नए नहीं है. ये पिछले हर चुनाव में लगते रहे हैं. लेकिन इस बार काबा शब्द ने कैसे बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया, इसे समझिए.
पूरे चुनाव प्रचार में सायोनी घोष ममता बनर्जी की बेहद आक्रामक और स्टार प्रचारक रहीं. लेकिन इनके एक बयान को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे पकड़ा कि पूरे खेल बदल गया. सायोनी घोष अभिनेत्री रही हैं और लोक सभा से लेकर चुनावी रैलियों तक गानों के रोचक इस्तेमाल के साथ चुनाव प्रचार करती रही हैं. लेकिन कहते हैं कि एक रैली में गाया काबा गीत, इतना महंगा पड़ेगा.ये किसे पता था.
सायोनी घोष ने मां काली के बराबर काबा और मदीना को इसलिए खड़ा किया कि वो बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली राजनीति का असर कम कर सकें, अल्पसंख्यकों में अपनी पैठ बना सकें. लेकिन सीएम योगी ने सायोनी घोष के पूरे काबा गीत के मायने ही बदल दिए.
काबा या काली, बंगाल में क्या चलेगा, ये जीत के नतीजों से तय हो गया. ये तो सिर्फ ये फैक्टर है, जिसने बीजेपी को मुस्लिम बहुल सीटों पर भी हिंदुओं को एकजुट किया. शुरूआती विश्लेषण से पता चलता है कि मुस्लिम बहुल जिलों में बीजेपी ने 42 फीसदी सीटों पर बढ़त बनाई. मुर्शिदाबाद की 22 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे निकलती हुई दिखी. मालदा की 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार ने बढ़त बनाकर रखी. इसी तरह उत्तर और दक्षिण 24 परगना की 58 में से 26 सीटों पर बढ़त बनाई. बीरभूम की 21 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने निर्णायक बढ़त बना ली.
गौर करने वाली बात ये है कि बंगाल के इन 6 जिलों में औसतन मुस्लिम आबादी 44 फीसदी से ज्यादा है. यहां बीजेपी को पिछले दो विधान सभा चुनाव और लोक सभा चुनावों में ज्यादा वोट मिले. यानी बीजेपी मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने नैरेटिव के जरिए हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में कामयाब रही. आखिर क्या रही वो कामयाब रणनीति, जिसके जरिए बीजेपी ने ममता के माछ-भात को अपना चुनावी हथियार बना लिया.
बंगाल चुनावों में माछ-भात की लोकप्रियता पहले भी देखने को मिलती रही है. यहां आने जाने वाले मीडियाकर्मी से लेकर तमाम लोग पारंपरिक तरीके से बनाए माछ-भात का खाते रहे हैं. लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने माछ-भात का सार्वजनिक सेवन किया, उसे बंगाली परंपरा से जोड़ते हुए अपनाया, वो इतना बड़ा चुनावी एजेंडा बन जाएगा, ये कौन जानता था.
ऐसा इसलिए, क्योंकि चुनावी सभाओं में ममता तो बीजेपी को बंगाली परंपरा का दुश्मन बताती रही थी, अपनी सभाओं में बीजेपी को बाहरी और दबंग जमींदारों की पार्टी बताती थी. एक रैली में तो ममता ने यहां तक कह दिया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है, तो हम बंगालियों का माछ-भात अंडा खाना बंद कर देगी. मछली चावल हमारी पहचान है. इसे बीजेपी खत्म कर देगी.
ममता बनर्जी ने ये बयान क्या दिया, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर आगे आए और सार्वजनिक तौर पर माछ भात खाया और ये बता दिया, कि ममता बनर्जी का ये बयान चुनावी है. अनुराग ठाकुर के बाद कई सारे बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने माछ-भात पर ममता को घेरना शुरू किया. सार्वजनिक रूप से माछ भात खाकर अपने बांग्ला मानुष होने का परिचय दिया.
एक चुनावी सभा में ममता पर सीधा पलटवार करते हुए अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि दीदी भ्रम में हैं. बंगाल का मुख्यमंत्री माछ भात खाने वाला बंगाली ही बनेगा.
दरअसल माछ भात शाक्त परंपरा वाले बंगाल, यानी शक्ति की पूजा में महाप्रसाद माना जाता है. ऐसा उत्तर भारत में नहीं होता. लेकिन बंगाल में देवी पूजा से लेकर हर शुभ काम में माछ भात अहम हिस्सा होता है. इस बार बीजेपी ने ये बता दिया कि हम बंगाल की मिट्टी और पारंपरिक थाली के दुश्मन नहीं सेवक है. तो क्या यही स्थापनाएं बंगाली भद्रलोक में बीजेपी की गहरी पैठ का कारक बनी...? बीजेपी की ऐतिहासिक जीत तो इसी तरफ इशारा करती हैं.
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