DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह

6 December News: कश्मीर से यूपी तक कट्टरपंथी इमामों की शामत आ गई है. 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव पड़नी है. इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं. लेकिन अब हम कश्मीर में मस्जिदों को कट्टरपंथियों से मुक्त कराने के अभियान का विश्लेषण करेंगे.
Trending Photos
Delhi blast: डीएनए मित्रों DNA के एपिसोड में हमने आपसे ये जानकारी शेयर की थी कि देश को दहलाने की साजिश करनेवाले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान था. मौलवी इरफान नौगाम की मस्जिद में बैठकर आतंकियों का मॉड्यूल बना रहा था. इस खुलासे के बाद अब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कट्टरपंथ के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए बड़ा वेरिफिकेशन ऑपरेशन शुरू किया है. इमामों के वेरिफिकेशन और धार्मिक संस्थानों की जांच के जरिए कट्टरपंथियों के वैचारिक, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट स्ट्रक्चर की खत्म करने की तैयारी है.
इमामों का वेरिफिकेशन
पुलिस मस्जिदों को इमाम का वेरिफिकेशन कराने के लिए फॉर्म भेज रही है. इस फॉर्म में इमाम से नाम और उम्र के साथ ही आधार नंबर और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की जानकारी मांगी गई है. ये पूछा गया है कि क्या इमाम ने विदेश यात्रा की है या उसके परिवार का कोई सदस्य विदेश में रहता है. टेरर लिंक या किसी एनकाउंटर में शामिल होने की जानकारी के साथ ही परिवार के हर सदस्य और घर की तस्वीरें भी मांगी गई है.
जानकारी मिलने के बाद इसकी पुष्टि इमाम के स्थाई पते वाले पुलिस स्टेशन से की जाएगी. वेरिफिकेशन प्रोसेस से पुलिस जानकारी जुटा रही है कि मस्जिदों में तैनात इमाम का पहले कट्टरपंथी गुटों के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं रहा है. खुफिया एजेंसियों ने अंदेशा जताया है कि जमात-ए-इस्लामी जैसे प्रतिबंधित संगठन मस्जिद और इमामों के जरिए अपना नेटवर्क फिर खड़ा करने की साजिश रच रहे हैं. कट्टरपंथियों के खिलाफ इस अभियान की स्थानीय इमाम सराहना कर रहे हैं.
#DNAमित्रों | कश्मीर से यूपी..कट्टरपंथी इमामों की शामत आई, इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है जम्मू-कश्मीर पुलिस?
कश्मीर में पुलिस वेरिफिकेशन अभियान का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #JammuKashmir #UPNews | @RahulSinhaTV pic.twitter.com/T1LhuoQOpk
— Zee News (@ZeeNews) November 28, 2025
कट्टरपंथियों पर शिकंजा!
पुलिस वेरिफिकेशन का मकसद उन इमामों की जानकारी जुटाना है जो जम्मू-कश्मीर में दूसरे राज्यों से आए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में कुल 12 हजार के आसपास मस्जिद हैं. इनमें से 8 हजार 500 से ज़्यादा स्थानीय मस्जिद हैं. जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के तहत 3 हजार से ज्यादा मस्जिद हैं. राज्य में 5000 से ज्यादा मदरसे हैं. मित्रों अब जो हम बता रहे हैं इसे ध्यान से पढ़िए औक समझिएगा. इस जानकारी का सीधा संबंध जम्मू-कश्मीर में बढ़ते वैचारिक कट्टरपंथ और आतंकवाद से है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 के दशक में सूबे में 90 प्रतिशत मस्जिदों में हनफी यानी सूफीवाद को मानने वाले इमाम थे. लेकिन 90 के दशक में जब दहशतगर्दी का माहौल शुरू हुआ तो मस्जिदों पर वहाबी यानी कट्टरपंथी सोच वाले मौलानाओं ने कब्जा कर लिया. यही कट्टरपंथी आतंकियों को वैचारिक खाद-बीज सप्लाई करते थे. यही कट्टरपंथी युवाओं को बरगलाने, उन्हें अलगाववादी और आतंकी सोच में रंगते थे. इस दौरान कट्टरपंथियों ने नई मस्जिदें और मदरसे बनाए. खुफिया एजेंसियों के कट्टरपंथ का केंद्र बनी उन मस्जिदों की संख्या 5 हजार के करीब है.
मित्रो कट्टरपंथियों का आश्रय स्थल बनी इन मस्जिदों में राज्य से बाहर के इमाम तैनात है. जम्मू-कश्मीर में बाहर के इमामों को बुलाने का ट्रेंड भी 1990 के दशक में दशहतगर्दो ने शुरु किया. दरअसल कश्मीर की सूफी विचारधारा कट्टरपंथियों के लिए बड़ी चुनौती थी. इसलिए कश्मीर की वैचारिक तासीर को बदलने के लिए बाहरी इमामों का सहारा लिया गया. कश्मीर के सूफीवाद को कट्टरपंथी वहाबी सोच से रिप्लेस करने के लिए बाहर से बुलाए गए इमामों को कश्मीरी इमामों की जगह तैनात किया गया. आज जम्मू-कश्मीर की करीब 60 प्रतिशत मस्जिदों में बाहर से आए इमाम तैनात है. ये देवबंदी विचारधारा वाले कट्टरपंथी हैं.
बाहर से आए इमामों में ज्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं. अब पुलिस इनकी पहचान करना चाहती है, क्योंकि प्रशासन की कोशिश है कि साफ रिकॉर्ड और उदारवादी विचार वाले इमामों के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर जाने से रोका जाए. साथ ही जम्मू-कश्मीर में कट्टरपंथ के वैचारिक प्रकाश स्तंभ बने धार्मिक स्थलों को वहाबियों से मुक्त कराया जाए.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.