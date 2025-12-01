Advertisement
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन, जिस पर टिकीं दुनिया की निगाहें

Putin India Visit News: अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा तामझाम तो सबने देख रखे हैं. लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रौब भी कुछ कम नहीं है. अपने हर विदेशी दौरे में वे अपने साथ निजी शौचालय, रसोई और मिनी फौज लेकर चलते हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 01, 2025, 05:28 PM IST
Putin Security Arrangements in India Visit: रुस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत आने वाले हैं. उनके दौरे की तैयारी पूरी हो चुकी है. इस दौरे में सबकी निगाहें उनकी खास सुरक्षा पर होगी. इसकी वजह ये है कि पुतिन की सुरक्षा ऐसी है जो दुनिया में किसी और की नहीं है.  किले जैसी कार हो या फिर रूस से खास तौर पर आया किचन. पुतिन की सुरक्षा सबसे अलग और सबसे खास होती है. कैसी होगी पुतिन की भारत दौरे पर सुरक्षा, आइए इस स्पेशल रिपोर्ट में जानते हैं. 

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा ऐसी है जो किसी की भी सोच से भी बहुत ऊपर है. पुतिन जहां जाते हैं, वहां सुरक्षा का ऐसा घेरा होता है कि एक मिट्टी तक को कोई छू नहीं सकता. कुछ ऐसा ही पुतिन के इस बार के भारत दौरे पर भी होने जा रहा है. पुतिन  के आने से पहले ही वे जहां- जहां जाएंगे, उसका चप्पा चप्पा पूरी तरह खंगाला जा रहा है.

पुतिन की सुरक्षा में चलते हैं 100 जवान

वजह है पुतिन की वो सुरक्षा जिसमें उनके खाने और रहने से लेकर हर छोटी से छोटी चीज़ का सुरक्षा चेक किया जाता है. पुतिन दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिनकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा सख्त होती है.

जब भी पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ तकरीबन 100 सिक्योरिटी ऑफिसर रहते हैं . ये सभी अफसर रूस की FEDERAL PROTECTIVE SERVICE के होते हैं. यात्रा के कम से कम एक महीने पहले एडवांस सिक्योरिटी
टीम भेजी जाती है. वह उस होटल की जांच करती है, जहां पुतिन ठहरने वाले होते हैं. इस टीम में FSB और फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के सदस्य होते है. 

अपने साथ मोबाइल किचन लाते हैं पुतिन

पुतिन के पहुंचने से पहले कमरे से खाने पीने और पर्सनल इस्तेमाल का सारा सामान हटा लिया जाता है. इसके बाद वहां पर रूस से लाया सामान रखा जाता है. उनकी सुरक्षा में लगी टीमों का बड़ा ध्यान उनके खाने पर भी रहता है. जब भी पुतिन कोई विदेश दौरा करते हैं तो उनके साथ एक मोबाइल किचन यानि रसोईघर भी रहता है.

रूस से लाए जाने वाले मोबाइल किचन में पुतिन का खाना बनता है. खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी शेफ रूस से ही अपने साथ लेकर आते हैं. मजे की बात ये है कि उनके शेफ भी आर्मी मेन ही होते हैं. खाने की जांच के लिए मोबाइल लैब भी होती हैं जिसमें पुतिन के खाने की जांच होती है. इस लैब में पुतिन को भोजन सर्व करने से पहले उसकी जांच की जाती है. 

होटल के बाथरूम का नहीं करते इस्तेमाल

पुतिन की सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी बेहद अहम मानी जाती है. इस वजह से ये अब तक नहीं बताया गया है कि भारत में पुतिन कहां ठहरेंगे. लेकिन यह तय है कि पुतिन जहां भी ठहरेंगे, उसकी व्यवस्था किसी राजा या सुल्तान से कम नहीं होती.

अब आपको पुतिन के विदेश दौरों से जुड़ी कुछ और खास बातें बताते हैं. पुतिन जिस होटल में रुकते हैं, वहां के स्टाफ की सेवाएं नहीं लेते. उनका स्टाफ, शेफ, हाउस कीपिंग रूस से ही साथ आते हैं. पुतिन के पहुंचने से पहले उनकी सिक्योरिटी टीम शेफ के लिए अलग से लिफ्ट लगवाती है जिसका इस्तेमाल होटल का दूसरा स्टाफ नहीं कर सकता. पुतिन होटल के बाथरूम का भी इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उनकी टीम रूस से ही एक मोबाइल बाथरूम लेकर आती है जिसे होटल रूम में सेटअप किया जाता है. 

ठहरने वाले कमरे पर बरती जाती है गोपनीयता

पुतिन इससे पहले साल 2021 में भारत आए थे. उस वक्त भी वो दिल्ली में जहां ठहरे थे, उनकी टीम के लिए होटल के 120 कमरे और सुइट बुक किए गए थे. इस बार भी तैयारी ऐसी ही है. बड़ी नज़रें उनकी कार पर भी होगी क्योंकि उनके पास ऐसी कार है जो कि बुलेट और बम प्रूफ है.जिस पर बड़े से बड़ा हमला नाकाम हो सकता है. इमरजेंसी की स्थिति में उस कार से तुरंत स्मोक ग्रेनेड यानी धुआं फैलाने वाले हथगोले दागे जा सकते हैं.भारत के दोस्त यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब दिल्ली आएंगे तो वो इसी गाड़ी में सफर करेंगे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

india russia news in hindiPutin India Visit News

