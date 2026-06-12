मुलायम से ममता तक... क्यों 'उत्तराधिकारी संकट' क्षेत्रीय दलों का नया राजनीतिक वायरस बन गया है? दलों की डुबो रहा लुटिया

Reasons for Succession Crisis in Regional Parties: भारतीय राजनीति में परिवारवाद एक सामाजिक बुराई के रूप में अरसे से मौजूद रहा है. इसका खामियाजा भारतीय लोकतंत्र को भी भुगतना पड़ा है. परिवारों की बपौती बने दलों में मेहनती और योग्य नेता कभी भी एक स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते. यही नहीं, उन दलों में उत्तराधिकार को लेकर भी जब-तब कलह की स्थिति बनती रही है.
समाजवादी पार्टी में मुलायम-अखिलेश, शिवसेना में ठाकरे परिवार, NCP में शरद पवार-अजित पवार, DMK में करुणानिधि-स्टालिन, RJD में लालू-तेजस्वी और अकाली दल में बादल परिवार के दौर में उत्तराधिकार को लेकर चुनौतियां सामने आईं. ऐसे में अगर TMC में भी नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज होती है, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या क्षेत्रीय दलों के लिए 'उत्तराधिकारी संकट' सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा बनता जा रहा है?
राजनीतिक पंडितों के मुताबिक, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय 1980-90 के दशक में हुआ, जो संघीय ढांचे को मजबूत करने वाला माना गया. लेकिन इन दलों की सबसे बड़ी कमजोरी उत्तराधिकारी संकट बन गया. मुलायम सिंह यादव से अखिलेश, बाल ठाकरे से उद्धव, शरद पवार से अजित, करुणानिधि से स्टालिन, लालू प्रसाद से तेजस्वी और प्रकाश सिंह बादल परिवार तक हर जगह परिवारवाद और उत्तराधिकार की लड़ाई ने पार्टियों को या कमजोर किया है.
अब तृणमूल कांग्रेस (TMC) में ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी को लेकर उठ रहे सवाल इस वायरस को और स्पष्ट करते हैं. अब इस बात को थोड़ा और विस्तार से स्पष्ट करते हैं. समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव ने नेतृत्व संभाला, लेकिन चाचा शिवपाल यादव के विद्रोह से पार्टी में विभाजन हुआ. शिवसेना में बाल ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच फूट पड़ा. इसके बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच फूट पड़ी, जिससे असली शिवसेना का दावा अदालत तक पहुंचा.
ऐसा ही हाल NCP का भी हुआ. शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने 2023-24 में विद्रोह कर पार्टी को तोड़ दिया. DMK में करुणानिधि के दोनों बेटे एम.के. स्टालिन और के. अलागिरी में भी नेतृत्व को लेकर जंग छिड़ी, जिसमें स्टालिन विजयी रहे. RJD में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को भाई तेजप्रताप से चुनौती मिली. अकाली दल में बादल परिवार की अगली पीढ़ी भी संघर्ष का सामना कर रही है.
असल में अधिकतर क्षेत्रीय दल करिश्माई संस्थापक नेताओं के अस्तित्व पर टिके होते हैं. इन नेताओं के गुजरने या बुजुर्ग होने पर जब कमान उनके उत्तराधिकारियों के हाथ में आती है तो पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके साथ आसानी से सामंजस्य नहीं बिठा पाते. वे उन्हें अक्सर नेपो किड के रूप में देखते हैं, जिनके पास न अनुभव होता है और न ही करिश्मा. उनके पास संघर्ष का भी अनुभव नहीं होता. वे बिना संगठन और संघर्ष के सीधे ही पार्टी के शीर्ष पद को हासिल कर लेते हैं, जिससे नीचे के कार्यकर्ताओं में असंतोष फैलता है.
अब पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की बात करें तो उनके सामने उत्तराधिकार को लेकर बड़ा संकट खड़ा है. वे लंबे समय से कहती आ रही थी कि उनका उत्तराधिकारी पार्टी तय करेगी, न कि वे. लेकिन अपने वादे से मुकरते हुए अब उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया. इससे पार्टी में विद्रोह की आंच तेज हुई. पहले ऋतुब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 60 से ज्यादा विधायक विद्रोह करते हुए पार्टी से अलग हो गए. इसके बाद पार्टी के सांसदों ने विद्रोह किया.
पार्टी के सीनियर लीडर और ममता बनर्जी के बेहद करीबी कल्याण बनर्जी ने भी अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि समस्या ममता नहीं, बल्कि अभिषेक की 'क्राउन प्रिंस' वाली छवि है. उन्होंने कहा कि ममता को तय करना होगा कि उन्हें कल्याण बनर्जी चाहिए या अभिषेक बनर्जी.
पार्टी के अन्य विद्रोही नेताओं का कहना है कि अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह बंगाल में पार्टी को चलाया, उससे जनता में गहरी नाराजगी पैदा हुई. जिससे पार्टी 15 साल बाद चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई. विद्रोह को संभालने के लिए ममता ने संगठन में वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी तो दी, लेकिन अभिषेक को हटाने से बच गईं. जिससे उनकी नीयत और नीति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं है.