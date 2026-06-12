मुलायम से ममता तक... क्यों 'उत्तराधिकारी संकट' क्षेत्रीय दलों का नया राजनीतिक वायरस बन गया है? दलों की डुबो रहा लुटिया

असल में अधिकतर क्षेत्रीय दल करिश्माई संस्थापक नेताओं के अस्तित्व पर टिके होते हैं. इन नेताओं के गुजरने या बुजुर्ग होने पर जब कमान उनके उत्तराधिकारियों के हाथ में आती है तो पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके साथ आसानी से सामंजस्य नहीं बिठा पाते. वे उन्हें अक्सर नेपो किड के रूप में देखते हैं, जिनके पास न अनुभव होता है और न ही करिश्मा. उनके पास संघर्ष का भी अनुभव नहीं होता. वे बिना संगठन और संघर्ष के सीधे ही पार्टी के शीर्ष पद को हासिल कर लेते हैं, जिससे नीचे के कार्यकर्ताओं में असंतोष फैलता है.