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मुलायम से ममता तक... क्यों 'उत्तराधिकारी संकट' क्षेत्रीय दलों का नया राजनीतिक वायरस बन गया है? दलों की डुबो रहा लुटिया

Succession Crisis in Regional Parties: मुलायम से ममता तक... क्या 'उत्तराधिकारी संकट' क्षेत्रीय दलों के लिए नया राजनीतिक वायरस बन गया है? यह सवाल हाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में हुई टूट के बाद उठ रहा है. विद्रोही नेता इस टूट के लिए ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 12, 2026, 05:45 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:47 AM IST
मुलायम से ममता तक... क्यों 'उत्तराधिकारी संकट' क्षेत्रीय दलों का नया राजनीतिक वायरस बन गया है? दलों की डुबो रहा लुटिया

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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