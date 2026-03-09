नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम

इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी उनकी आदिवासी जड़ों और महिलाओं के नेतृत्व वाली तरक्की की कोशिशों से जुड़ी है, जो PM मोदी की 'लखपति दीदी' की जीत की याद दिलाती है. दुनिया भर में जेंडर पर बातचीत के बीच, यह कन्वेंशन भारतीय महिलाओं को विकसित भारत 2047 को आगे बढ़ाने वाली संस्कृति की रखवाली करने वाली मिसाल के तौर पर पेश हुआ.
रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में 'भारती-नारी से नारायणी: महिला विचारकों का पहला नेशनल कन्वेंशन' कार्यक्रम के उद्घाटन में शिरकत किया. राष्ट्रपति मुर्मू ने कार्यक्रम के ऑर्गनाइजर भारतीय विद्युत परिषद और राष्ट्रीय सेविका समिति की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भारत के पुराने ज्ञान को फिर से जिंदा करने के लिए 26 राज्यों से महिलाओं को इकट्ठा किया. दो दिन का यह इवेंट, 7 मार्च से शुरू होकर 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस पर खत्म हुआ. इसमें डेलीगेट्स, स्कॉलर्स, प्रोफेशनल्स और एक्टिविस्ट्स ने एजुकेशन रिफॉर्म 'विद्या', स्किल-बिल्डिंग 'शक्ति', फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस 'मुक्ति', और वर्कप्लेस एनर्जी 'चेतना' जैसे थीम पर बात की. ऑर्गनाइजर्स ने कलेक्टिव एंपावरमेंट पर जोर दिया.
वहीं इसके एक दिन पहले इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां आए लोगों को संबोधित किया. रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'भारत की महिलाएं परंपरा की वाहिकाएं ही नहीं, परिवर्तन की वाहिकाएं भी हैं.' दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में इसके पहले दिन जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यक्रम का उद्घाटन किया था तो वहीं 8 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम का संचालन किया. इस दौरान वहां पहुंचे लोगों को राष्ट्रपति मुर्मू ने संबोधित किया और महिला विचारक सम्मेलन कार्यक्रम की सराहना की.
इस कार्यक्रम के दौरान वहां आए लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 'मैं भारत की ज्ञान की परंपराओं, क्लासिकल सोच और बौद्धिक बातचीत को जिंदा रखने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बहुत तारीफ करती हूं.' उन्होंने इस सभा को देश की आत्मनिर्भरता और विकास में महिलाओं की आवाज के लिए एक जरूरी मंच बताया. उन्होंने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर लाइब्रेरी पर रोशनी डाली, जिसका उद्घाटन वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के दौरान हुआ था. संस्कृत और दूसरी क्लासिकल भाषाओं में दुर्लभ मैन्युस्क्रिप्ट्स से भरी यह लाइब्रेरी सभी विजिटर्स के लिए खुली है. इससे भारत के बौद्धिक खजानों तक पहुंच आसान हो गई है.
राष्ट्र सेविका समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के उद्घाटन को पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं को खुद ही अपने लक्ष्य शुरू करने की बात कहते हुए बताया कि निर्णय क्षमता,साहस और मेहनत का कोई जेंडर नहीं होता. आज हर क्षेत्र में भारतीय महिलाएं पुरुषों से बेहतर काम कर रही हैं. परिवार,समाज और देश की अपेक्षाएं महिलाएं अवश्य पूरी करें, लेकिन अपने मन की खुशी के लिए भी उन्हें कुछ समय निकालना चाहिए. पूरे परिवार की सेहत का ध्यान रखते हुए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने माताओं से अपील की कि जो माहौल उन्हें नहीं मिला, वह उन्हें अपनी बेटियों को जरूर देना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम करें, यह क्षमता उनमें है. अगर वे अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें, तो नारी से नारायणी बन जाएंगी.
समारोह की अध्यक्ष राष्ट्र सेविका समिति की मुख्य संचालिका सुश्री वी. शांता कुमारी ने इस मौके पर कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को बहुत महत्व दिया जाता है. नारी समाज को धारण करने वाली सुदृढ़ शक्ति है, इसलिए नारायणी बन सकती है. उन्होंने कहा कि मंगलाचरण या वेदों के अध्ययन की बात हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, भारत की महिलाओं ने अप्रतिम शौर्य का परिचय हर क्षेत्र में दिया है. शांता कुमारी ने कहा कि महिला विचारकों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भारती- नारी से नारायणी में हो रहे मंथन से निकलने वाली अमृत धारा को देश भर में पहुंचा कर सही विमर्श स्थापित करना ही कार्यक्रम का उद्देश्य है.
