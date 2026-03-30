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Hindi Newsदेशकांग्रेस राज में नक्सलवाद पनपने से लेकर बीजेपी राज में खात्मे तक, अमित शाह ने बताया कैसे खत्म किया लाल आतंक, पढ़ें 10 प्रमुख बिंदु

कांग्रेस राज में नक्सलवाद पनपने से लेकर बीजेपी राज में खात्मे तक, अमित शाह ने बताया कैसे खत्म किया 'लाल आतंक', पढ़ें 10 प्रमुख बिंदु

Amit Shah Naxalism Lok Sabha Speech Highlights: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकारों के संरक्षण में देश को कई दशकों तक हिंसा में झोंके रखा गया. इसकी वजह से कई परिवार खत्म हो गए और आदिवासी भाई-बहन विकास की दौड़ में पीछे छूटते चले गए.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:15 PM IST
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कांग्रेस राज में नक्सलवाद पनपने से लेकर बीजेपी राज में खात्मे तक, अमित शाह ने बताया कैसे खत्म किया 'लाल आतंक', पढ़ें 10 प्रमुख बिंदु

Amit Shah Naxalism Lok Sabha Speech 10 Key Points: देश में नक्सलवाद के खात्मे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में जवाब दिया. इसमें उन्होंने वामपंथियों समेत कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया और बताया कि किस तरह उन्होंने बरसों तक नक्सलवाद के प्रति नरम रुख अपनाए रखा. अपने संबोधन में अमित ने आंकड़ों के साथ बताया कि नक्सलवादियों ने किस तरह पिछले 55 सालों में सैकड़ों की जान के साथ खून की होली खेली और कितने परिवारों को अनाथ कर दिया. उन्होंने कहा कि इन नक्सलियों को शह देने वाले अर्बन नक्सलियों और राजनीतिक दलों को एक दिन अपने अपने किए का हिसाब देना ही पड़ेगा. हम आपको लोकसभा में दिए गए अमित शाह के भाषण के 10 प्रमुख बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताते हैं. 

1. 'वामपंथी विचारधारा को दिया गया संरक्षण'

अमित शाह ने कहा कि वामपंथी विचारधारा को संरक्षण देने के कारण देश के 12 राज्यों में नक्सलवाद फैला. 1947 से 1970 तक आदिवासियों को उनके पारंपरिक आराध्यों से हटाकर माओ की विचारधारा की ओर मोड़ा गया. इस विचारधारा ने लंबे समय तक नक्सलवाद को पनपने का मौका दिया.

2. 'बिरसा मुंडा के बजाय माओ की ओर मोड़ा गया'

गृह मंत्री ने कहा, 'वामपंथियों ने जंगलों में रहने वाले भोले-भाले आदिवासियों को अपना राजनीतिक मोहरा बनाया. उन्होंने आदिवासियों के हाथों में हथियार थमाकर उन्हें अपने ही देशवासियों के खिलाफ खड़ा कर दिया. आदिवासी समुदाय भगवान बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती को छोड़कर माओ को अपना सबकुछ मानने लगा.'

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3. 'नक्सलवाद विकास का सबसे बड़ा दुश्मन'

अमित शाह बोले, 'नक्सलवाद गरीबी की वजह से नहीं फैला, बल्कि नक्सलवाद की वजह से ही आदिवासी क्षेत्रों में विकास रुक गया. आदिवासियों को अपने देश और शासन के खिलाफ भड़काया गया जिससे वे लंबे समय तक गरीबी में रहे. नक्सलवाद ने आदिवासी इलाकों को विकास की मुख्यधारा से अलग कर दिया.'

4. 'फर्जी अदालत लगाकर लोगों की हत्याएं'

नक्सलियों की कार्यशैली बताते हुए गृह मंत्री ने कहा, 'नक्सलवादी अवैध शासन चलाते थे और अपनी बात न मानने वालों को फर्जी अदालतें लगाकर मार देते थे. लोगों में नक्सलियों का भय इतना था कि कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने का साहस नहीं कर पाता था. इस अत्याचार के कारण लाखों आदिवासी भाई-बहन विकास की दौड़ में पीछे रह गए.'

5. 'कांग्रेस ने आदिवासियों को विकास से वंचित रखा'

अमित शाह ने भाषण में कहा, 'आजादी के 75 सालों में से 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर भी आदिवासियों को विकास से वंचित रखा गया. उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में घर, साफ पानी, स्कूल, मोबाइल टावर और बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंचाईं.अब वही कांग्रेस जवाबदेही की मांग कर रही है जबकि असली विकास मोदी सरकार में शुरू हुआ है.'

6. 'जो हथियार उठाएगा, मारा जाएगा'

सरकार की नीतियां बताते हुए शाह ने कहा, 'मोदी सरकार ने साफ कहा कि जो हथियार उठाएगा उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा. सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं. सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए विकास कार्यों को भी तेज किया.'

7. 'बस्तर में नक्सलवाद का अंत'

बस्तर की विकास गाथा के बारे में गृह मंत्री ने कहा, 'बस्तर से नक्सलवाद लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है. हर गांव में स्कूल खोले गए, राशन की दुकानें शुरू की गईं और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए. आधार कार्ड बनाए गए और लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलना शुरू हो गया है.'

8. 'लाल आतंक का साया हटने से विकास'

उन्होंने आगे कहा, 'बस्तर में विकास इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि लाल आतंक का साया मंडरा रहा था. आज वह साया हट गया है और बस्तर विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. नक्सलवाद के कारण पीछे रह गए क्षेत्र अब मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं.'

जो हथियार उठाएगा, मारा जाएगा... नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान कर संसद में बोले अमित शाह

9. 'सशस्त्र आंदोलन का दौर अब खत्म' 

हिंसा के प्रति सख्त रुख का इजहार करते हुए अमित शाह ने कहा, 'सरकार किसी की भी धमकियों से नहीं डरती और संविधान का पूरा सम्मान करती है. हथियार डालने वालों से बातचीत की जाएगी लेकिन गोली चलाने वालों को गोली से ही जवाब दिया जाएगा. अन्याय के लिए अदालतें, विधानसभाएं और पंचायतें हैं, सशस्त्र आंदोलन का दौर अब खत्म हो चुका है.'

10. कांग्रेस को किया एक्सपोज

कांग्रेस को एक्सपोज करते हुए अमित शाह बोले, 'यूपीए सरकार में सोनिया गांधी की NAC में नक्सल समर्थक लोगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया. कांग्रेस नेता नक्सली नेताओं के साथ मंच साझा करते रहे और उनके एजेंडे को बढ़ावा दिया. नक्सलियों के साथ रहते-रहते कांग्रेस के कुछ नेता खुद नक्सली विचारधारा के करीब आ गए.'

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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