/पूर्वोत्तर से आदिवासी प्रतिनिधित्व तक, नितिन नवीन की नई टीम में क्षेत्रीय संतुलन पर जोर, 23 राज्यों को मिली जगह

पार्टी के इस नए नेतृत्व में वसुंधरा राजे, तीरथ सिंह रावत और बिप्लब कुमार देब जैसे 3 अनुभवी मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं. इसमें कई पूर्व राज्य अध्यक्ष, केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव रखने वाले 4 नेता और एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं. लोकसभा और राज्यसभा के 18 सांसद इस टीम का हिस्सा हैं. इसके अलावा टीम में 2 प्रोफेसर, 6 PhD होल्डर, 4 प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील भी शामिल हैं.