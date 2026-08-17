/पूर्वोत्तर से आदिवासी प्रतिनिधित्व तक, नितिन नवीन की नई टीम में क्षेत्रीय संतुलन पर जोर, 23 राज्यों को मिली जगह

BJP New National Team: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम में नए लोगों को शामिल किया है. नई राष्ट्रीय टीम की नियुक्तियों में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है. इसका मकसद भौगोलिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन बनाना है.
भाजपा की इस नई टीम में पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसमें त्रिपुरा, असम और नागालैंड के नेताओं को शामिल किया गया है, जबकि डॉक्टर संबित पात्रा के नेतृत्व में पूर्वोत्तर समन्वय सेल (North-East Coordination Cell) का काम जारी रहेगा.
समिति में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर से 4 आदिवासी प्रतिनिधि शामिल हैं. इनमें से 2 महिलाएं हैं. उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से अनुसूचित जाति (SC) के 3 प्रतिनिधि शामिल हैं. वहीं, राष्ट्रीय स्तर के पदों पर 10 महिला नेताओं को नियुक्त किया गया है. भाजपा ने इस नई टीम में धार्मिक विविधता पर जोर दिया गया है और हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन और पारसी समुदायों के प्रतिनिधित्व का भी उल्लेख किया है.
पार्टी के इस नए नेतृत्व में वसुंधरा राजे, तीरथ सिंह रावत और बिप्लब कुमार देब जैसे 3 अनुभवी मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं. इसमें कई पूर्व राज्य अध्यक्ष, केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव रखने वाले 4 नेता और एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं. लोकसभा और राज्यसभा के 18 सांसद इस टीम का हिस्सा हैं. इसके अलावा टीम में 2 प्रोफेसर, 6 PhD होल्डर, 4 प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील भी शामिल हैं.
बता दें कि भाजपा के 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से 6 महिलाएं भी हैं. इससे पार्टी के बड़े पदो पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिली है. इसके अलावा नेशनल टीम में कुल 12 महिलाओं को जगह मिली है, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, डॉक्टर मधुचंद्र कर, स्मृति ईरानी, कविता पाटीदार, फांग्नोन कोन्यक, संगीता यादव, रूप कुमारी चौधरी और प्रीति गांधी शामिल हैं.