Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पूर्वोत्तर से आदिवासी प्रतिनिधित्व तक, नितिन नवीन की नई टीम में क्षेत्रीय संतुलन पर जोर, 23 राज्यों को मिली जगह

पूर्वोत्तर से आदिवासी प्रतिनिधित्व तक, नितिन नवीन की नई टीम में क्षेत्रीय संतुलन पर जोर, 23 राज्यों को मिली जगह

BJP National Team: भाजपा की नई नेशनल टीम में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है. इसमें पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर से भी 4 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है.

Written ByNiraj Pandey
Published: Aug 17, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:25 PM IST
पूर्वोत्तर से आदिवासी प्रतिनिधित्व तक, नितिन नवीन की नई टीम में क्षेत्रीय संतुलन पर जोर, 23 राज्यों को मिली जगह

About the Author

Niraj Pandey

Niraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, ईटीवी, भारत समाचार, एबीपी न्यूज में भी सेवाएं दे चुके हैं. मूलतः प्रयागराज वासी हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पूरब से पश्चिम तक... BJP की नई टीम में कैसे साधा गया क्षेत्रीय संतुलन?
2
3
4
5