Kerala: पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम, क्या था लकी नंबर?

केरल के अलप्पुझा ज़िले के रहने वाले शरद नायर की किस्मत थिरुवोनम लॉटरी में खुल गई है. उन्होंने इस लॉटरी का पहला पुरस्कार, 25 करोड़ रुपये, जीता है. शरद नायर ने अपना विजयी टिकट सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की थुरवूर शाखा में जमा कराया. उन्होंने बताया कि जब 3 अक्टूबर को लॉटरी के परिणाम घोषित हुए, तो शुरुआत में उन्हें अपनी जीत पर विश्वास ही नहीं हुआ. नायर ने मुस्कराते हुए कहा कि वे नियमित रूप से लॉटरी टिकट नहीं खरीदते, लेकिन इस बार उन्होंने बस यूं ही टिकट लिया था और वह उनकी जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ.
इस जीत से न केवल शरद नायर बल्कि लॉटरी टिकट बेचने वाले एजेंट की भी किस्मत चमक गई है, जिसे कमीशन के तौर पर कम से कम ढाई करोड़ रुपये मिलेंगे. थिरुवोनम लॉटरी, केरल सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है, जो हर साल ओणम पर्व के अवसर पर निकाली जाती है. इस वर्ष का पहला इनाम राज्य के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े इनामों में से एक माना जा रहा है.
