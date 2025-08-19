रिजर्व बैंक से लेकर राफेल बनाने वाले, EC-CBI और ED... राहुल गांधी और अखिलेश यादव किस-किसको 'देख लेंगे'?

Rahul Gandhi vote adhikar yatra: विपक्ष के उम्मीदवार घोषित करने के बाद ये तय हो गया है कि उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव होंगा. चुनाव लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं. मित्रों देश में इलेक्शन चुनाव आयोग कराता है. मित्रों अब हम विश्लेषण करेंगे चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के गुस्से का. राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर हैं. राहुल गांधी की इस यात्रा का मुद्दा ही है कथित वोट चोरी. राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल शपथ पत्र के जरिए अपनी शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचाएं. मित्रों जैसा कि हम सभी जानते हैं सिस्टम के काम करने की एक प्रक्रिया होती है. अगर शिकायत ही नहीं होगी तो जांच कैसे होगी. हालांकि इस विषय पर राहुल गांधी के अपने तर्क हैं.

राहुल गांधी ने क्या कहा?

इस तर्क-वितर्क के बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकी दी है. मित्रों राहुल गांधी के शब्दों को आपने सुना. वो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा रहे हैं. फिर धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम चुनाव आयुक्तों पर कार्रवाई करेंगे. सोचिए ये धमकी वो नेता दे रहा है जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है. ये एक संवैधानिक पद है. मित्रों यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे की चुनाव आयोग को धमकी दे रहे ये वही राहुल गांधी है जो पहले भी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते रहे हैं. अब खुद एक संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा रहे हैं और अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं. ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाए हैं. राहुल गांधी ने

2018-19 में राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे.

2019 लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे.

2016 में नोटबंदी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर सवाल उठाए थे.

CBI, ED, जैसी एजेंसियों पर राहुल गांधी अक्सर सवाल उठाते रहे हैं.

यानी सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई जैसी संस्थाएं भी कांग्रेस और राहुल गांधी के निशाने पर रही हैं. मित्रों संवैधानिक संस्थाओं की छवि को दागदार करने और अधिकारियों को धमकाने के इस राजनीतिक अभियान में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी शामिल हैं.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर चुनाव अधिकारियों को धमकी दी है. अखिलेश यादव ने एक FIR की कॉपी पोस्ट करते हुए लिखा है कि वोटर लिस्ट में घपला करनेवाला बड़े-से-बड़ा अधिकारी और बूथ स्तर तक का चुनावकर्मी देख ले कि उसकी बेईमानी पकड़े जाने पर उसके खिलाफ इसी प्रकार FIR भी होगी और निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई भी.

यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहले तो संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं, उनके कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं और अधिकारियों को धमका रहे हैं. ये सब हो रहा है वोट चोरी वाले आरोप को लेकर. मित्रों आज हम वोट चोरी वाले आरोप पर एक अपडेट भी आपको जरूर शेयर करेंगे.

देश के बड़े चुनावी विश्लेषक और सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार ने महराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी से जुड़ी अपनी पोस्ट के लिए माफी मांगी है. संजय कुमार ने माना है कि उनसे आंकड़ों के विश्लेषण में गलती हुई थी.

संजय कुमार ने अपनी पुरानी पोस्ट में दावा किया था कि महाराष्ट्र की रामटेक और देवलाली विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में वोटर घट गए थे. संजय कुमार ने अब आंकड़ों के विश्लेषण में गलती की बात मानते हुए पुरानी पोस्ट को डिलीट कर दिया है.

संजय कुमार की माफी वाली पोस्ट के बाद अब बीजेपी राहुल गांधी पर सवाल उठा रही है. मित्रों इससे पहले विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की चर्चा भी कर चुका है. वहीं वोट चोरी के आरोप पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने पहले ही कह दिया था कि राहुल गांधी शपथपत्र दें या माफी मांगें. यानी वोटर लिस्ट अपडेट वाले विवाद में अब लड़ाई विपक्ष बनाम चुनाव आयोग की हो रही है. हम यही कहेंगे कि विपक्ष को धमकी देने के बजाए संविधान में दिए गए कानूनी अधिकार का प्रयोग करना चाहिए. क्योंकि विपक्ष बनाम चुनाव आयोग का ये झगड़ा देश के लोकतंत्र की साख के लिए खतरा है.