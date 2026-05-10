सुपरस्टार से सीएम तक… आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही गए थलापति जोसेफ विजय; आज लेंगे CM पद की शपथ

Tamil Nadu New CM News: थलापति जोसेफ विजय आखिरकार सुपरस्टार से सीएम की कुर्सी तक पहुंच ही गए हैं. वे आज चेन्नई में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. राज्यपाल ने उन्हें 13 मई तक असेंबली में विश्वासमत हासिल करने का निर्देश दिया है.
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Tamil Nadu Joseph Vijay New CM Swearing-in News: तमिलनाडु में सरकार गठन की गुत्थी सुलझ गई है. अभिनेता से नेता बने विजय थलापति आज सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. यह शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में होगा. राज्यपाल ने उन्हें 13 मई से पहले विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया है.
जोसेफ विजय 1967 के बाद तमिलनाडु सरकार का नेतृत्व करने वाले डीएमके और एआईएडीएमके दलों से बाहर के पहले नेता बनेंगे. रजनीकांत के विपरीत, विजय ने द्रविड़ राजनीति को अपनाया है और खुद को पारंपरिक द्रविड़ दलों के विकल्प के रूप में पेश किया. उन्होंने 28 अक्टूबर, 2024 को अपना पहला राजनीतिक भाषण दिया था, जिसमें विजय ने पेरियार को अपना वैचारिक नेता बताते हुए स्पष्ट किया था कि उनकी पार्टी उनके नास्तिकतावाद को नहीं अपनाएगी. उन्होंने सीएन अन्नादुरई, के कामराज और बाबासाहेब अंबेडकर को सामाजिक न्याय के नेताओं के रूप में स्वीकार किया.
हालांकि कल खबर आई थी कि वे शनिवार को ही शपथ ले सकते हैं. लेकिन बहुमत के अभाव में उनकी शपथ पर राजनीतिक ग्रहण लग गया. अब उनकी सत्ता की राह में आ रही रुकावट दूर हो गई है और राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं.
इससे पहले TVK चीफ जोसेफ विजय शनिवार को चौथी बार राज्यपाल भवन पहुंचे तो उनके पास 121 विधायकों का समर्थन पत्र था. उन्होंने उनके समर्थन पत्र राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को सौंपे, जिसके बाद राज्यपाल ने उनको सरकार बनाने का न्योता दे दिया. इस तरह चुनाव का नतीजा आने के 5 दिन बाद बहुमत का गणित उनके पक्ष में आ गया.
हाल में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को सबसे ज्यादा 108 सीटें मिली थीं. लेकिन विजय दो सीटों से चुनाव जीते थे. इसलिए संख्याबल 107 का था. ये संख्या बहुमत के आंकड़े 118 से 11 कम थी. लेकिन अब कांग्रेस के 5, लेफ्ट पार्टियों, सीपीआई और सीपीएम के दो दो विधायक, VCK और IUML का समर्थन मिला तो TVK बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के आंकड़े से आगे निकल गई.
सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद विजय थलापति को बहुमत इकट्ठा करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. राज्यपाल से चार मुलाकातों के बाद विजय थलापति को सरकार बनाने का न्योता मिला. नतीजा आने के एक दिन बाद 6 मई को विजय पहली बार गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिले. सबसे पहले उनको डीएमके के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी का सहयोग मिला था. कांग्रेस ने टीवीके के साथ सरकार बनाने लिए डीएमके से गठबंधन तोड़ दिया. विजय ने गवर्नर को 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा लेकिन राज्यपाल ने लिखित में 118 विधायकों का समर्थन मांगा.
विजय 7 मई को दूसरी बार राज्यपाल से मिले. उनकी कुल ताकत अभी भी कांग्रेस समर्थन तक सीमित थी. लेकिन राज्यपाल ने फिर से 118 विधायकों के समर्थन का सबूत मांगा और विजय खाली हाथ लौट गए. विजय की चिंता इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि सरकार गठन के लिए DMK और AIADMK के बीच भी चर्चा शुरू हो गईं थीं.
एक दिन बाद यानी 8 मई को लेफ्ट पार्टियों CPI और CPM ने विजय को बिना शर्त समर्थन देने का एलान किया. विजय तीसरी बार गवर्नर से मिले. इस बार उनके पास 117 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी थी . लेकिन राज्यपाल ने फिर से 118 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी मांगकर उनको वापस भेज दिया.
9 मई यानी शनिवार को टीवीके को वीसीके और IUML के दो दो विधायकों का समर्थन मिल गया. अब विजय के पास 120 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मौजूद था. चौथी मुलाकात के बाद विजय का दावा स्वीकार कर लिया गया. अब वो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.
विजय की सरकार का गठन छोटी पार्टियों के साथ लंबे समय तक चली बातचीत के बाद हुआ है. वे पार्टियां दक्षिणी राज्य में भाजपा और एआईएडीएमके को सत्ता से बाहर रखना चाहती थीं. वे दल देशभर में बीजेपी के बढ़ते कद से भय में है और उन्हें लगता है कि अगर एक बार भाजपा ने तमिलनाडु में अपने पंजे गड़ा दिए तो फिर उसे वहां से हिला पाना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए वे उसे किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना चाहते.
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